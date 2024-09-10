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Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье
Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье
Девятилетний ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Подмосковье. Боевики прицельно наносили удары по жилым многоэтажкам в пяти городских округах в... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T05:54
2024-09-10T05:54
2024-09-10T06:17
подмосковье
московская область
происшествия
андрей воробьев
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
атака дронов всу на подмосковье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Подмосковье. Боевики прицельно наносили удары по жилым многоэтажкам в пяти городских округах в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его словам, в Раменском после атаки дрона горят квартиры на 11 и 12 этажах. По его данным, еще один беспилотник попал в дом по Высоковольтной улице — там повреждена квартира на 9-м этаже. Есть один пострадавший.Для эвакуированных жителей развернули два пункта временного пребывания.Всего этой ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.По данным мэра Москвы Сергея Собянина, падение обломков зафиксировано и в районе международного аэропорта Жуковский.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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подмосковье, московская область, происшествия, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, атака дронов всу на подмосковье
Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье
9-летний ребенок погиб при атаке дронов на жилые многоэтажки в Подмосковье - Воробьев
05:54 10.09.2024 (обновлено: 06:17 10.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Подмосковье. Боевики прицельно наносили удары по жилым многоэтажкам в пяти городских округах в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, в Раменском после атаки дрона горят квартиры на 11 и 12 этажах.
"Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
По его данным, еще один беспилотник попал в дом по Высоковольтной улице — там повреждена квартира на 9-м этаже. Есть один пострадавший.
Для эвакуированных жителей развернули два пункта временного пребывания.
Всего этой ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, падение обломков зафиксировано и в районе международного аэропорта Жуковский.
"Также устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский", - написал он в Telegram.