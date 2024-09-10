Рейтинг@Mail.ru
Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240910/devyatiletniy-rebenok-pogib-pri-atake-dronov-na-podmoskove-1140245644.html
Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье
Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье
Девятилетний ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Подмосковье. Боевики прицельно наносили удары по жилым многоэтажкам в пяти городских округах в... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T05:54
2024-09-10T06:17
подмосковье
московская область
происшествия
андрей воробьев
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
атака дронов всу на подмосковье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139253189_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f43c4609531deed1f9dae33b5c2d111.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Подмосковье. Боевики прицельно наносили удары по жилым многоэтажкам в пяти городских округах в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его словам, в Раменском после атаки дрона горят квартиры на 11 и 12 этажах. По его данным, еще один беспилотник попал в дом по Высоковольтной улице — там повреждена квартира на 9-м этаже. Есть один пострадавший.Для эвакуированных жителей развернули два пункта временного пребывания.Всего этой ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.По данным мэра Москвы Сергея Собянина, падение обломков зафиксировано и в районе международного аэропорта Жуковский.
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139253189_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_488746e165f1139f7b0f01a340fa9291.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подмосковье, московская область, происшествия, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, атака дронов всу на подмосковье
Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье

9-летний ребенок погиб при атаке дронов на жилые многоэтажки в Подмосковье - Воробьев

05:54 10.09.2024 (обновлено: 06:17 10.09.2024)
 
© РИА Новости КрымМашины скорой помощи и МЧС. Архивное фото
Машины скорой помощи и МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Подмосковье. Боевики прицельно наносили удары по жилым многоэтажкам в пяти городских округах в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, в Раменском после атаки дрона горят квартиры на 11 и 12 этажах.

"Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его данным, еще один беспилотник попал в дом по Высоковольтной улице — там повреждена квартира на 9-м этаже. Есть один пострадавший.
Для эвакуированных жителей развернули два пункта временного пребывания.
Всего этой ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, падение обломков зафиксировано и в районе международного аэропорта Жуковский.
"Также устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский", - написал он в Telegram.
 
ПодмосковьеМосковская областьПроисшествияАндрей ВоробьевБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиАтака дронов ВСУ на Подмосковье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:54Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье
00:01Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 сентября
22:43Главное за день: 9 сентября
22:30Эвакуированных жителей сел в Воронежской области вернули домой
22:15Главные новости Крыма: 9 сентября
21:48Что показали выборы в Крыму и Севастополе
21:32Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий
21:04Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы
20:48Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям
20:32Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски
20:11Более 60 улиц Симферополя отключат от газа
19:5730 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм
19:31Политолог оценила явку на выборах в Крыму и Севастополе
19:06Что им стоит Крым построить: зачем его рисуют в украинских учебниках
18:43В Крыму предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета
18:31Дневник севастопольского школьника: чему он посвящен в этом учебном году
18:07Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы
17:43Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысяч
17:30Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки
Лента новостейМолния