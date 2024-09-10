https://crimea.ria.ru/20240910/devyatiletniy-rebenok-pogib-pri-atake-dronov-na-podmoskove-1140245644.html

Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье

Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье

Девятилетний ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Подмосковье. Боевики прицельно наносили удары по жилым многоэтажкам в пяти городских округах в... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T05:54

2024-09-10T05:54

2024-09-10T06:17

подмосковье

московская область

происшествия

андрей воробьев

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

атака дронов всу на подмосковье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Подмосковье. Боевики прицельно наносили удары по жилым многоэтажкам в пяти городских округах в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его словам, в Раменском после атаки дрона горят квартиры на 11 и 12 этажах. По его данным, еще один беспилотник попал в дом по Высоковольтной улице — там повреждена квартира на 9-м этаже. Есть один пострадавший.Для эвакуированных жителей развернули два пункта временного пребывания.Всего этой ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.По данным мэра Москвы Сергея Собянина, падение обломков зафиксировано и в районе международного аэропорта Жуковский.

подмосковье

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, происшествия, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, атака дронов всу на подмосковье