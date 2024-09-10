https://crimea.ria.ru/20240910/massirovannyy-nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1140246587.html

Массированный ночной налет беспилотников на регионы России: что известно

Массированный ночной налет беспилотников на регионы России: что известно - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Массированный ночной налет беспилотников на регионы России: что известно

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T08:03

2024-09-10T08:03

2024-09-10T08:47

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

обстрелы брянской области

обстрелы белгородской области

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воронежская область

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СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, жертв и разрушений в результате массированной атаки с воздуха в регионе нет."Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, "всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налет противника"."Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя", – написал Смирнов.Кроме того, в трех районах Калужской области российские военный уничтожили несколько вражеских дронов."В Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах уничтожено 7 БПЛА. На местах работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет", – сообщил глава региона Владислав Шапша.Также в трех районах Липецкой области этой ночью отражали налет украинских дронов. По словам губернатора Игоря Артамонова, они были подавлены в Елецком, Липецком и Воловском районах. Жертв и пострадавших нет.По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, этой ночью регион вновь был атакован - российские защитники сбили один вражеский БПЛА.Около полуночи 9 сентября об опасности атак с воздуха украинских БПЛА сообщал также губернатор Воронежской области Александр Гусев. Угроза была снята только в шесть утра сегодняшнего дня.В течение почти всей минувшей ночи 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении украинских беспилотников над разными округами на подлете к столице. Всего их было тринадцать. Генпрокурор России Игорь Краснов после массированной атаки на регионы Центрального федерального округа поручил проконтролировать соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи, в том числе с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости. В ночь на вторник силы ПВО сбили над Московской областью 14 дронов. Беспилотники целенаправленно врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что при атаке погибла 46-летняя женщина и ранены три человека. Администрации аэропортов Домодедово и Внуково сообщили на фоне устранения последствий атаки временно не принимают и не отправляют воздушные суда.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненых несли на лежаках: как спасали людей после атаки на СевастопольЭвакуированных жителей сел в Воронежской области вернули домой

московская область

калужская область

воронежская область

липецкая область

орловская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы брянской области, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, московская область, калужская область, воронежская область, липецкая область, орловская область, происшествия, безопасность