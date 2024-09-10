https://crimea.ria.ru/20240910/moskovskie-aeroporty-priostanovili-rabotu-iz-za-ataki-dronov-1140246199.html

Московские аэропорты приостановили работу из-за атаки дронов

Московские аэропорты приостановили работу из-за атаки дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Московские аэропорты приостановили работу из-за атаки дронов

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский во вторник временно приостановили прием и отправку рейсов после атаки дронов на Подмосковье. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T07:32

2024-09-10T07:32

2024-09-10T07:35

атака дронов всу на подмосковье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский во вторник временно приостановили прием и отправку рейсов после атаки дронов на Подмосковье. Об этом со ссылкой на представителей авиагаваней пишет РИА Новости."По решению государственной корпорации по организации воздушного движения введены временные ограничения на работу московского аэропорта Домодедово", - сообщила представитель московского аэропорта.По данным на 6.45 мск, на запасные аэродромы Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга было направлено 13 рейсов.С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.Также закрыт для прилета и вылета самолетов аэропорт московского региона Жуковский, на территории которого упали обломки сбитого дрона.Не функционирует и аэропорт Внуково."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.30", - сказали в пресс-службе авиагавани.В ночь на вторник силы ПВО сбили над областью 14 дронов. Беспилотники целенаправленно врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что при атаке погибла 46-летняя женщина и ранены три человека.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, москва, аэропорт, новости, авиация, безопасность