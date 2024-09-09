Эвакуированных жителей сел в Воронежской области вернули домой
Детонация боеприпасов в Острогожском районе Воронежской области прекратилась
22:30 09.09.2024 (обновлено: 22:34 09.09.2024)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов и пожар после падения дрона в Острогожском районе Воронежской области прекратились, эвакуированные люди возвращаются в свои дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В ночь на 7 сентября после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника в Острогожском районе Воронежской области возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, был объявлен режим ЧС, местное население эвакуировали. Позже в районе полностью перекрыли движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж – Луганск.
"Детонация боеприпасов в Острогожском районе прекратилась. Пожар потушен. Жители эвакуированных населенных пунктов возвращаются в свои дома. Пункты временного размещения закрываются", – написал Гусев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, электро- и газоснабжение во всех местных селах также восстановлено. Сейчас комиссия райадминистрации оценивает ущерб. Согласно первым уточненным данным, несколько домов повреждены огнем.
"Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана помощь. Пока же на территории вне населенных пунктов, где происходила детонация, продолжают работать саперы", – добавил Гусев и призвал местных жителей к бдительности.
В конце августа после атаки украинских дронов в Острогожском районе также проводили эвакуацию жителей местных сел. Тогда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ были уничтожены и подавлены несколько беспилотников, в результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов.
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