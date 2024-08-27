https://crimea.ria.ru/20240827/detonatsiya-zakonchilas-zhiteli-sel-v-voronezhskoy-oblasti-vernulis-v-doma-1139899883.html

Детонация закончилась: жители сел в Воронежской области вернулись в дома

Детонация закончилась: жители сел в Воронежской области вернулись в дома - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Детонация закончилась: жители сел в Воронежской области вернулись в дома

В Воронежской области все жители ранее эвакуированных сел Острогожского района, эвакуированные из-за пожара и последующей детонации после атаки ВСУ, смогли... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T09:33

2024-08-27T09:33

2024-08-27T09:33

александр гусев

воронежская область

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Воронежской области все жители ранее эвакуированных сел Острогожского района, эвакуированные из-за пожара и последующей детонации после атаки ВСУ, смогли вернуться в свои дома. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.Саперы продолжают проверять сельхозугодья и прилегающую территорию. Жителей района просят проявлять бдительность и обо всех подозрительных предметах сообщать по телефону 112.Комиссия администрации района продолжает осмотр домовладений для оценки ущерба."Благодарю за грамотные действия по эвакуации граждан и ликвидации последствий детонации все оперативные службы, а также администрацию Острогожского района во главе с Сергеем Хорошиловым. Они приняли на себя тяжесть первых часов и ключевую работу на месте", - подчеркнул губернатор.Эвакуация населения в Острогожском районе Воронежской области потребовалась после атаки украинских дронов. Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было уничтожено и подавлено несколько БПЛА, в результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов.Всего по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Для них были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧСБольше ста домов повреждены после падения боеприпаса под ВоронежемАтака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок

воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, воронежская область, обстрелы всу, происшествия, новости