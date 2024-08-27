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Детонация закончилась: жители сел в Воронежской области вернулись в дома - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Детонация закончилась: жители сел в Воронежской области вернулись в дома
Детонация закончилась: жители сел в Воронежской области вернулись в дома - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Детонация закончилась: жители сел в Воронежской области вернулись в дома
В Воронежской области все жители ранее эвакуированных сел Острогожского района, эвакуированные из-за пожара и последующей детонации после атаки ВСУ, смогли... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T09:33
2024-08-27T09:33
александр гусев
воронежская область
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Воронежской области все жители ранее эвакуированных сел Острогожского района, эвакуированные из-за пожара и последующей детонации после атаки ВСУ, смогли вернуться в свои дома. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.Саперы продолжают проверять сельхозугодья и прилегающую территорию. Жителей района просят проявлять бдительность и обо всех подозрительных предметах сообщать по телефону 112.Комиссия администрации района продолжает осмотр домовладений для оценки ущерба."Благодарю за грамотные действия по эвакуации граждан и ликвидации последствий детонации все оперативные службы, а также администрацию Острогожского района во главе с Сергеем Хорошиловым. Они приняли на себя тяжесть первых часов и ключевую работу на месте", - подчеркнул губернатор.Эвакуация населения в Острогожском районе Воронежской области потребовалась после атаки украинских дронов. Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было уничтожено и подавлено несколько БПЛА, в результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов.Всего по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Для них были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧСБольше ста домов повреждены после падения боеприпаса под ВоронежемАтака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок
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РИА Новости Крым
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5
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александр гусев, воронежская область, обстрелы всу, происшествия, новости
Детонация закончилась: жители сел в Воронежской области вернулись в дома

В Воронежской области эвакуированные из-за детонации жители нескольких сел вернулись домой

09:33 27.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Воронежской области все жители ранее эвакуированных сел Острогожского района, эвакуированные из-за пожара и последующей детонации после атаки ВСУ, смогли вернуться в свои дома. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района смогли вернуться в свои дома. Разминирование сел завершено. В пунктах временного размещения людей нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Саперы продолжают проверять сельхозугодья и прилегающую территорию. Жителей района просят проявлять бдительность и обо всех подозрительных предметах сообщать по телефону 112.
Комиссия администрации района продолжает осмотр домовладений для оценки ущерба.
"Благодарю за грамотные действия по эвакуации граждан и ликвидации последствий детонации все оперативные службы, а также администрацию Острогожского района во главе с Сергеем Хорошиловым. Они приняли на себя тяжесть первых часов и ключевую работу на месте", - подчеркнул губернатор.
Эвакуация населения в Острогожском районе Воронежской области потребовалась после атаки украинских дронов. Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было уничтожено и подавлено несколько БПЛА, в результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов.
Всего по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Для них были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы.
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Александр ГусевВоронежская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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