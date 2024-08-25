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Детонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратилась
Детонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратилась - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Детонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратилась
В Воронежской области прекратилась детонация и потушены пожары после атаки БПЛА, которая произошла, в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T20:50
2024-08-25T20:50
2024-08-25T20:50
воронежская область
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Воронежской области прекратилась детонация и потушены пожары после атаки БПЛА, которая произошла, в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.При этом губернатор предупреждает, что еще в два населенных пункта проезд пока закрыт - в них проводится обследование территории.Пожар, который вызвал детонацию взрывоопасных объектов, начался в субботу утром в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников. За ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области были уничтожены и подавлены пять беспилотных летательных аппаратов.В воскресенье утром Александр Гусев уточнил, что вход и въезд в населенные пункты, из которых была произведена эвакуация граждан, пока категорически запрещены. В отдельных населенных пунктах района продолжает действовать режим ЧС.Всего, по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Для них были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы.Александр Гусев призвал жителей Острогожского района строго соблюдать требования оперативных служб. О возможности вернуться в дома людей проинформируют сразу же, как только это будет безопасно."Режим ЧС, введенный в нескольких поселениях района, сохраняется. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия произошедшего", - добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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воронежская область, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Детонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратилась
В Воронежской области прекратилась детонация после атаки БПЛА и потушены пожары
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Воронежской области прекратилась детонация и потушены пожары после атаки БПЛА, которая произошла, в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы", - написал он в Telegram-канале.
При этом губернатор предупреждает, что еще в два населенных пункта проезд пока закрыт - в них проводится обследование территории.
Пожар, который вызвал детонацию взрывоопасных объектов, начался
в субботу утром в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников. За ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области были уничтожены и подавлены пять беспилотных летательных аппаратов.
В воскресенье утром Александр Гусев уточнил, что вход и въезд в населенные пункты, из которых была произведена эвакуация граждан, пока категорически запрещены. В отдельных населенных пунктах района продолжает действовать режим ЧС.
Всего, по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Для них были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы.
"Госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре. Также на данный момент известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля. Осмотр имущества и оценка ущерба продолжаются", - уточнил в воскресенье вечером губернатор.
Александр Гусев призвал жителей Острогожского района строго соблюдать требования оперативных служб. О возможности вернуться в дома людей проинформируют сразу же, как только это будет безопасно.
"Режим ЧС, введенный в нескольких поселениях района, сохраняется. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия произошедшего", - добавил губернатор.
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