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Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили массированную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили массированную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Ракеты и беспилотники были уничтожены над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в Воронеже при падении обломков дров повреждены здания административного здания и коммунального объекта.В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. В результате ранения получили 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областямиНад Курской областью сбиты четыре украинские ракетыМинобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море
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Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов

Над регионами России за ночь уничтожены 4 ракеты "Точка-У и уничтожены 35 беспилотников

08:17 11.08.2024 (обновлено: 08:26 11.08.2024)
 
© РИА Новости . В. Борисенко / Перейти в фотобанкМобильная многоканальная зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300ПМ
Мобильная многоканальная зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300ПМ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . В. Борисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили массированную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
Ракеты и беспилотники были уничтожены над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.
"Дежурными средствами ПВО четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, шестнадцать БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, три – над Белгородской областью и по одному беспилотнику уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей", - сказано в сообщении.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в Воронеже при падении обломков дров повреждены здания административного здания и коммунального объекта.
В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. В результате ранения получили 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.
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