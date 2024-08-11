https://crimea.ria.ru/20240811/massirovannaya-ataka-na-regiony-rf-sbity-4-rakety-tochka-u-i-35-dronov-1139510785.html

Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов

Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили массированную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T08:17

2024-08-11T08:17

2024-08-11T08:26

пво

министерство обороны рф

курская область

воронежская область

орловская область

белгородская область

брянская область

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

обстрелы брянской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили массированную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Ракеты и беспилотники были уничтожены над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в Воронеже при падении обломков дров повреждены здания административного здания и коммунального объекта.В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. В результате ранения получили 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областямиНад Курской областью сбиты четыре украинские ракетыМинобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море

курская область

воронежская область

орловская область

белгородская область

брянская область

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2024

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