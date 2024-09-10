Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240910/v-sevastopole-na-vyborakh-v-zaksobranie-progolosovali-188-tysyach-chelovek-1140251432.html
В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек
В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек - РИА Новости Крым, 10.09.2024
В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек
Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме – со всеми вызовами... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T13:03
2024-09-10T13:04
выборы
выборы в крыму и севастополе
севастополь
крым
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140168968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a8035383f79d3c1816269f15ff639f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме – со всеми вызовами системам и инфраструктуре справились. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.По его словам, все время голосования "обстановка в городе и на избирательных участках оставалась штатной, чрезвычайные происшествия отсутствовали"."В этот раз даже не было ложных сообщений о минировании", – заметил Бездольный.За правильностью проведения процедуры голосования на участках следили 703 наблюдателя, также работал ситуационный центр, куда никаких обращений относительно нарушений избирательного законодательства не поступало, отметил Бездольный. Но поступали звонки организационного и информационного характера, добавил он.Явка избирателей на прошедших выборах составила 53,96% – это более 188 тысяч человек. При этом 21% избирателей избрали дистанционную форму голосования – ДЭГ, уточнил он."Мы были регионом, который начинал историю с ДЭГ в России, это было в 2021 году на выборах в Государственную Думу, на выборах в марте, на президентской кампании ДЭГ использовался и вот сейчас, в третий раз. Явка здесь традиционно выше – из 21 тысячи более 18 000 приняли участие, это порядка 85%. Есть устойчивая у нас группа жителей, которая выбирает эту форму, считая ее более удобной, и постоянно ею пользуется", – прокомментировал Бездольный.Он напомнил, что в городе для голосования работали 187 обычных избирательных участка (еще один функционировал в горбольнице), а также три экстерриториальных избирательных участка, на которых голосовали военные, и 19 специальных.Накануне председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова сообщила на брифинге, что, согласно предварительным итогам голосования, в Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии, при этом больше всего мандатов – 12 – у "Единой России". Фаустова отметила, что в списки на момент окончания голосования были включены 349 738 избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показали выборы в Крыму и Севастополе Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140168968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37818f20d57422461a96881e69ccb384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, выборы в крыму и севастополе, севастополь, крым, новости крыма, новости
В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек

Самая длительная в истории Севастополя избирательная кампания прошла спокойно - власти

13:03 10.09.2024 (обновлено: 13:04 10.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму 6 сентября 2024 года
Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме – со всеми вызовами системам и инфраструктуре справились. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.
"Это была самая длительная избирательная кампания на территории Севастополя – 12 дней шло голосование. Любой длительный процесс – это всегда работа с повышенным напряжением, но система и инфраструктура с этим в целом справились. В целом избирательная кампания прошла в спокойном рабочем режиме", – сказал Бездольный.
По его словам, все время голосования "обстановка в городе и на избирательных участках оставалась штатной, чрезвычайные происшествия отсутствовали".
"В этот раз даже не было ложных сообщений о минировании", – заметил Бездольный.
За правильностью проведения процедуры голосования на участках следили 703 наблюдателя, также работал ситуационный центр, куда никаких обращений относительно нарушений избирательного законодательства не поступало, отметил Бездольный. Но поступали звонки организационного и информационного характера, добавил он.

"Две жалобы наш Севгоризбирком установил и информацию о них направлял в Центральную избирательную комиссию в установленном порядке", – уточнил Бездольный.

Явка избирателей на прошедших выборах составила 53,96% – это более 188 тысяч человек. При этом 21% избирателей избрали дистанционную форму голосования – ДЭГ, уточнил он.
"Мы были регионом, который начинал историю с ДЭГ в России, это было в 2021 году на выборах в Государственную Думу, на выборах в марте, на президентской кампании ДЭГ использовался и вот сейчас, в третий раз. Явка здесь традиционно выше – из 21 тысячи более 18 000 приняли участие, это порядка 85%. Есть устойчивая у нас группа жителей, которая выбирает эту форму, считая ее более удобной, и постоянно ею пользуется", – прокомментировал Бездольный.
Он напомнил, что в городе для голосования работали 187 обычных избирательных участка (еще один функционировал в горбольнице), а также три экстерриториальных избирательных участка, на которых голосовали военные, и 19 специальных.
Накануне председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова сообщила на брифинге, что, согласно предварительным итогам голосования, в Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии, при этом больше всего мандатов – 12 – у "Единой России".
Фаустова отметила, что в списки на момент окончания голосования были включены 349 738 избирателей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что показали выборы в Крыму и Севастополе
Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы
Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы
 
ВыборыВыборы в Крыму и СевастополеСевастопольКрымНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек
12:41Потери ВСУ за сутки составили более 2000 боевиков
12:27Комплекс для помощи бездомным откроют в Ялте
12:16Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда
12:10Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки
12:05Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах
11:58Севастополь усиливает защиту населения от атак
11:21Армия России разбила цех производства беспилотников ВСУ и установку РСЗО
11:05Армия России освободила четыре населенных пункта в Донбассе
10:41Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России
10:27Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"
10:00В Феодосии будут стрелять
09:50В 2025 году в Крыму откроют 70 новых ФАПов и амбулаторий
09:42Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском
09:18"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений
09:05Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области
08:42Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов
08:33Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во власти
08:19Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова
08:03Массированный ночной налет беспилотников на регионы России: что известно
Лента новостейМолния