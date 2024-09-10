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В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек
В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек - РИА Новости Крым, 10.09.2024
В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек
Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме – со всеми вызовами... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T13:03
2024-09-10T13:03
2024-09-10T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме – со всеми вызовами системам и инфраструктуре справились. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.По его словам, все время голосования "обстановка в городе и на избирательных участках оставалась штатной, чрезвычайные происшествия отсутствовали"."В этот раз даже не было ложных сообщений о минировании", – заметил Бездольный.За правильностью проведения процедуры голосования на участках следили 703 наблюдателя, также работал ситуационный центр, куда никаких обращений относительно нарушений избирательного законодательства не поступало, отметил Бездольный. Но поступали звонки организационного и информационного характера, добавил он.Явка избирателей на прошедших выборах составила 53,96% – это более 188 тысяч человек. При этом 21% избирателей избрали дистанционную форму голосования – ДЭГ, уточнил он."Мы были регионом, который начинал историю с ДЭГ в России, это было в 2021 году на выборах в Государственную Думу, на выборах в марте, на президентской кампании ДЭГ использовался и вот сейчас, в третий раз. Явка здесь традиционно выше – из 21 тысячи более 18 000 приняли участие, это порядка 85%. Есть устойчивая у нас группа жителей, которая выбирает эту форму, считая ее более удобной, и постоянно ею пользуется", – прокомментировал Бездольный.Он напомнил, что в городе для голосования работали 187 обычных избирательных участка (еще один функционировал в горбольнице), а также три экстерриториальных избирательных участка, на которых голосовали военные, и 19 специальных.Накануне председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова сообщила на брифинге, что, согласно предварительным итогам голосования, в Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии, при этом больше всего мандатов – 12 – у "Единой России". Фаустова отметила, что в списки на момент окончания голосования были включены 349 738 избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показали выборы в Крыму и Севастополе Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы
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В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек
Самая длительная в истории Севастополя избирательная кампания прошла спокойно - власти
13:03 10.09.2024 (обновлено: 13:04 10.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме – со всеми вызовами системам и инфраструктуре справились. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.
"Это была самая длительная избирательная кампания на территории Севастополя – 12 дней шло голосование. Любой длительный процесс – это всегда работа с повышенным напряжением, но система и инфраструктура с этим в целом справились. В целом избирательная кампания прошла в спокойном рабочем режиме", – сказал Бездольный.
По его словам, все время голосования "обстановка в городе и на избирательных участках оставалась штатной, чрезвычайные происшествия отсутствовали".
"В этот раз даже не было ложных сообщений о минировании", – заметил Бездольный.
За правильностью проведения процедуры голосования на участках следили 703 наблюдателя, также работал ситуационный центр, куда никаких обращений относительно нарушений избирательного законодательства не поступало, отметил Бездольный. Но поступали звонки организационного и информационного характера, добавил он.
"Две жалобы наш Севгоризбирком установил и информацию о них направлял в Центральную избирательную комиссию в установленном порядке", – уточнил Бездольный.
Явка избирателей на прошедших выборах составила 53,96% – это более 188 тысяч человек. При этом 21% избирателей избрали дистанционную форму голосования – ДЭГ, уточнил он.
"Мы были регионом, который начинал историю с ДЭГ в России, это было в 2021 году на выборах в Государственную Думу, на выборах в марте, на президентской кампании ДЭГ использовался и вот сейчас, в третий раз. Явка здесь традиционно выше – из 21 тысячи более 18 000 приняли участие, это порядка 85%. Есть устойчивая у нас группа жителей, которая выбирает эту форму, считая ее более удобной, и постоянно ею пользуется", – прокомментировал Бездольный.
Он напомнил, что в городе для голосования работали 187 обычных избирательных участка (еще один функционировал в горбольнице), а также три экстерриториальных избирательных участка, на которых голосовали военные, и 19 специальных.
Накануне председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова сообщила
на брифинге, что, согласно предварительным итогам голосования, в Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии, при этом больше всего мандатов – 12 – у "Единой России".
Фаустова отметила, что в списки на момент окончания голосования были включены 349 738 избирателей.
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