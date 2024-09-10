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В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек

В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек - РИА Новости Крым, 10.09.2024

В Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек

Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме – со всеми вызовами... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T13:03

2024-09-10T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме – со всеми вызовами системам и инфраструктуре справились. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.По его словам, все время голосования "обстановка в городе и на избирательных участках оставалась штатной, чрезвычайные происшествия отсутствовали"."В этот раз даже не было ложных сообщений о минировании", – заметил Бездольный.За правильностью проведения процедуры голосования на участках следили 703 наблюдателя, также работал ситуационный центр, куда никаких обращений относительно нарушений избирательного законодательства не поступало, отметил Бездольный. Но поступали звонки организационного и информационного характера, добавил он.Явка избирателей на прошедших выборах составила 53,96% – это более 188 тысяч человек. При этом 21% избирателей избрали дистанционную форму голосования – ДЭГ, уточнил он."Мы были регионом, который начинал историю с ДЭГ в России, это было в 2021 году на выборах в Государственную Думу, на выборах в марте, на президентской кампании ДЭГ использовался и вот сейчас, в третий раз. Явка здесь традиционно выше – из 21 тысячи более 18 000 приняли участие, это порядка 85%. Есть устойчивая у нас группа жителей, которая выбирает эту форму, считая ее более удобной, и постоянно ею пользуется", – прокомментировал Бездольный.Он напомнил, что в городе для голосования работали 187 обычных избирательных участка (еще один функционировал в горбольнице), а также три экстерриториальных избирательных участка, на которых голосовали военные, и 19 специальных.Накануне председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова сообщила на брифинге, что, согласно предварительным итогам голосования, в Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии, при этом больше всего мандатов – 12 – у "Единой России". Фаустова отметила, что в списки на момент окончания голосования были включены 349 738 избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показали выборы в Крыму и Севастополе Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы

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