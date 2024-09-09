Рейтинг@Mail.ru
Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240909/pust-berut-za-etalon-v-krymu-otvetili-na-otkaz-es-priznavat-vybory-1140238287.html
Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы
Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы
Мнение Евросоюза по поводу выборов в Госсовет РК ничего не значит, поскольку в странах ЕС давно отсутствует демократия, в отличие от Крыма и всей России. Такое... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T18:07
2024-09-09T18:07
эксклюзивы риа новости крым
мнения
михаил шеремет
крым
россия
единый день голосования - 2024
выборы
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110254/72/1102547238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4684f4e30a5d8ae2f22edbc29abf4ff1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мнение Евросоюза по поводу выборов в Госсовет РК ничего не значит, поскольку в странах ЕС давно отсутствует демократия, в отличие от Крыма и всей России. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя отказ ЕС признавать выборы в Крыму.Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы – такое заявление распространила в понедельник европейская внешнеполитическая служба. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму.По его словам, любые угрозы Запада в отношении законных процессов в российском Крыму в очередной раз доказывают полную деградацию западной "демократии", о которой звучит много деклараций, но которой давно не существует на самом деле."На Западе сегодня с демократией очень большие проблемы. Чтобы понять, что такое подлинные демократические процессы, пускай приезжают к нам стажироваться, а не вмешиваются во внутренние дела других государств. Как не вмешиваемся мы. Мы хотим работать, сотрудничать, дружить и жить без внешних угроз", – заявил парламентарий.В Крыму, как и во всех остальных регионах РФ, завершилось голосование на выборы разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка на выборах в Крыму составила 47,61%. Нарушений зафиксировано не было.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявили итоговую явку на выборыВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – КонстантиновВ Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110254/72/1102547238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_83b52ee265a547b613d0cdbf3dc059db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, михаил шеремет, крым, россия, единый день голосования - 2024, выборы, европейский союз (ес)
Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы

Мнение ЕС по поводу выборов в Крыму ничего не значит – депутат Госдумы

18:07 09.09.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мнение Евросоюза по поводу выборов в Госсовет РК ничего не значит, поскольку в странах ЕС давно отсутствует демократия, в отличие от Крыма и всей России. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя отказ ЕС признавать выборы в Крыму.
Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы – такое заявление распространила в понедельник европейская внешнеполитическая служба. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму.

"Евросоюзу надо брать за пример, за эталон те выборы, которые проходят у нас в Крыму. Потому что в ЕС каждый раз после выборов происходят скандалы, поднимаются протестные настроения. Поэтому их мнение нас не волнует и не впечатляет, как и раньше не волновало", – заявил Шеремет.

По его словам, любые угрозы Запада в отношении законных процессов в российском Крыму в очередной раз доказывают полную деградацию западной "демократии", о которой звучит много деклараций, но которой давно не существует на самом деле.
"На Западе сегодня с демократией очень большие проблемы. Чтобы понять, что такое подлинные демократические процессы, пускай приезжают к нам стажироваться, а не вмешиваются во внутренние дела других государств. Как не вмешиваемся мы. Мы хотим работать, сотрудничать, дружить и жить без внешних угроз", заявил парламентарий.
В Крыму, как и во всех остальных регионах РФ, завершилось голосование на выборы разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка на выборах в Крыму составила 47,61%. Нарушений зафиксировано не было.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму объявили итоговую явку на выборы
В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияМихаил ШереметКрымРоссияЕдиный день голосования - 2024ВыборыЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31Политолог оценила явку на выборах в Крыму и Севастополе
19:06Что им стоит Крым построить: зачем его рисуют в украинских учебниках
18:43В Крыму предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета
18:31Дневник севастопольского школьника: чему он посвящен в этом учебном году
18:07Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы
17:43Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысяч
17:30Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки
17:13Лавров назвал условие для переговоров по Украине
16:55Путин дал новые полномочия министру обороны России
16:43В Крыму объявили итоговую явку на выборы
16:21Крымский мост: очереди снова увеличились
16:10В России завершен процесс голосования – явка составила 47%
15:46Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы
15:28На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать
15:11Три стороны одной медали: зачем Шольц заговорил о своем плане по Украине
15:04Ситуация в Курской области – данные Минобороны
14:53В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
14:52Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки
14:37Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой
14:35Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Лента новостейМолния