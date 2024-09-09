Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы
Мнение ЕС по поводу выборов в Крыму ничего не значит – депутат Госдумы
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мнение Евросоюза по поводу выборов в Госсовет РК ничего не значит, поскольку в странах ЕС давно отсутствует демократия, в отличие от Крыма и всей России. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя отказ ЕС признавать выборы в Крыму.
Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы – такое заявление распространила в понедельник европейская внешнеполитическая служба. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму.
"Евросоюзу надо брать за пример, за эталон те выборы, которые проходят у нас в Крыму. Потому что в ЕС каждый раз после выборов происходят скандалы, поднимаются протестные настроения. Поэтому их мнение нас не волнует и не впечатляет, как и раньше не волновало", – заявил Шеремет.
По его словам, любые угрозы Запада в отношении законных процессов в российском Крыму в очередной раз доказывают полную деградацию западной "демократии", о которой звучит много деклараций, но которой давно не существует на самом деле.
"На Западе сегодня с демократией очень большие проблемы. Чтобы понять, что такое подлинные демократические процессы, пускай приезжают к нам стажироваться, а не вмешиваются во внутренние дела других государств. Как не вмешиваемся мы. Мы хотим работать, сотрудничать, дружить и жить без внешних угроз", – заявил парламентарий.
В Крыму, как и во всех остальных регионах РФ, завершилось голосование на выборы разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка на выборах в Крыму составила 47,61%. Нарушений зафиксировано не было.
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