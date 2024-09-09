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Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы

Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы

Мнение Евросоюза по поводу выборов в Госсовет РК ничего не значит, поскольку в странах ЕС давно отсутствует демократия, в отличие от Крыма и всей России. Такое... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T18:07

2024-09-09T18:07

2024-09-09T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мнение Евросоюза по поводу выборов в Госсовет РК ничего не значит, поскольку в странах ЕС давно отсутствует демократия, в отличие от Крыма и всей России. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя отказ ЕС признавать выборы в Крыму.Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы – такое заявление распространила в понедельник европейская внешнеполитическая служба. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму.По его словам, любые угрозы Запада в отношении законных процессов в российском Крыму в очередной раз доказывают полную деградацию западной "демократии", о которой звучит много деклараций, но которой давно не существует на самом деле."На Западе сегодня с демократией очень большие проблемы. Чтобы понять, что такое подлинные демократические процессы, пускай приезжают к нам стажироваться, а не вмешиваются во внутренние дела других государств. Как не вмешиваемся мы. Мы хотим работать, сотрудничать, дружить и жить без внешних угроз", – заявил парламентарий.В Крыму, как и во всех остальных регионах РФ, завершилось голосование на выборы разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка на выборах в Крыму составила 47,61%. Нарушений зафиксировано не было.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявили итоговую явку на выборыВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – КонстантиновВ Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, михаил шеремет, крым, россия, единый день голосования - 2024, выборы, европейский союз (ес)