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В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах
В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах - РИА Новости Крым, 08.09.2024
В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах
В Крыму и Севастополе закрылись избирательные участки. В ходе этих выборов избиратели голосовали за депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T20:01
2024-09-08T20:01
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единый день голосования
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе закрылись избирательные участки. В ходе этих выборов избиратели голосовали за депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципалитетов.Голосование проходило в течение трех дней. В Крыму избирали депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирали новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата. В Севастополе работали 188 избирательных участков.В Крыму зарегистрированы свыше 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий. В Крыму в воскресенье заработали также 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора.На территории 7-й городской больницы работали в воскресенье два спецучастка. За ходом голосования следили более шести тысяч наблюдателей.Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателейУчастки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревогиВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участкахЕдиный день голосования-2024: как и кого избирают
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новости, единый день голосования, выборы в крыму и севастополе, крым, севастополь, новости крыма, михаил малышев, избирком крыма
В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах

В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах депутатов Госсовета и Заксобрания

20:01 08.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗакрытие избирательного участка в Симферополе
Закрытие избирательного участка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе закрылись избирательные участки. В ходе этих выборов избиратели голосовали за депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципалитетов.
Голосование проходило в течение трех дней. В Крыму избирали депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирали новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата. В Севастополе работали 188 избирательных участков.
В Крыму зарегистрированы свыше 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий. В Крыму в воскресенье заработали также 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора.
На территории 7-й городской больницы работали в воскресенье два спецучастка. За ходом голосования следили более шести тысяч наблюдателей.
Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.
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НовостиЕдиный день голосованияВыборы в Крыму и СевастополеКрымСевастопольНовости КрымаМихаил МалышевИзбирком Крыма
 
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