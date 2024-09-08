https://crimea.ria.ru/20240908/v-peterburge-okolo-30-chelovek-otravilis-edoy-na-izbiratelnykh-uchastkakh-1140211499.html

В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках - РИА Новости Крым, 08.09.2024

В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

Около 30 человек обратились в медучреждения после употребления готовой еды на избирательных участках Санкт-Петербурга, работа производителя этой еды... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T11:21

2024-09-08T11:21

2024-09-08T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Около 30 человек обратились в медучреждения после употребления готовой еды на избирательных участках Санкт-Петербурга, работа производителя этой еды приостановлена, сообщил городской главк СК РФ.Накануне ведомство сообщало возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге.По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в свою очередь рассказывал, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования."Следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия - помещения, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки районов города. Специалистами выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в связи с чем деятельность предприятия временно приостановлена. По данным следствия, в лечебные учреждения обратились около 30 человек", – говорится в сообщении.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, россия, новости, происшествия, единый день голосования - 2024, санкт-петербург