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Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги
Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги
В Севастополе рядом с избирательными участками, внутри которых нет убежищ на случай воздушной тревоги, разместили бетонные укрытия в целях безопасности. Об этом РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T09:27
2024-09-06T09:27
2024-09-06T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе рядом с избирательными участками, внутри которых нет убежищ на случай воздушной тревоги, разместили бетонные укрытия в целях безопасности. Об этом РИА Новости Крым сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.Все помещения избирательных участков – их в городе 188 – полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, отметила Фаустова.По ее словам, в первую очередь были осмотрены участки на наличие укрытий.Кроме того, в регионе осмотрели хозяйственные и капитальные строения, а также обучили членов избирательных комиссий, отметила она."Провели огромный блок работы по обучению членов комиссий, чтобы все понимали, как действовать в случае той или иной опасности, не только воздушной тревоги, но и минированию. Были факты с минированием на президентской кампании, звонки, сообщения поступали. Поэтому в первую очередь уделили внимание этому", - отметила Фаустова.По словам главы Севгоризбиркома, подготовка к выборам в регионе прошла с учетом опыта президентских выборов в марте."В целях безопасности мы взяли досрочное голосование, чтобы не допустить массового скопления людей на участках, мы все понимаем, что после мартовских атак, после июньских атак в городе безопасность для нас - самое важное", - подчеркнула Фаустова.За проведением голосования следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов и Общественной палаты Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартовал основной период голосования на выборахЕдиный день голосования-2024: когда состоится и кого избирают
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севастополь, выборы, нина фаустова, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, выборы в крыму и севастополе
Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги
Избирательные участки в Севастополе оборудовали укрытиями на случай воздушной тревоги
09:27 06.09.2024 (обновлено: 09:42 06.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым
. В Севастополе рядом с избирательными участками, внутри которых нет убежищ на случай воздушной тревоги, разместили бетонные укрытия в целях безопасности. Об этом РИА Новости Крым
сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
Все помещения избирательных участков – их в городе 188 – полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, отметила Фаустова.
По ее словам, в первую очередь были осмотрены участки на наличие укрытий.
"Есть часть участков, где у нас укрытия в самих зданиях, а на тех, где у нас нет укрытий, проработали этот вопрос с городом, чтобы разместили новые бетонные укрытия, они теперь стоят по ряду участков", - сказала Фаустова.
Кроме того, в регионе осмотрели хозяйственные и капитальные строения, а также обучили членов избирательных комиссий, отметила она.
"Провели огромный блок работы по обучению членов комиссий, чтобы все понимали, как действовать в случае той или иной опасности, не только воздушной тревоги, но и минированию. Были факты с минированием на президентской кампании, звонки, сообщения поступали. Поэтому в первую очередь уделили внимание этому", - отметила Фаустова.
По словам главы Севгоризбиркома, подготовка к выборам в регионе прошла с учетом опыта президентских выборов в марте.
"В целях безопасности мы взяли досрочное голосование, чтобы не допустить массового скопления людей на участках, мы все понимаем, что после мартовских атак, после июньских атак в городе безопасность для нас - самое важное", - подчеркнула Фаустова.
За проведением голосования следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов и Общественной палаты Севастополя.
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