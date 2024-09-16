Рейтинг@Mail.ru
Отключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240916/otklyucheniya-elektrichestva-v-sevastopole-gde-ne-budet-sveta-v-ponedelnik-1140356296.html
Отключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник
Отключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Отключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник
В связи с выполнением неотложных ремонтных работ в Севастополе 16 сентября планируются плановые отключения электроэнергии. О этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T07:21
2024-09-16T07:21
севастополь
новости
электричество
электроэнергия
севастопольэнерго
электросети
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025560_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d8b272cc0cb803f4b1f66b28083935e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В связи с выполнением неотложных ремонтных работ в Севастополе 16 сентября планируются плановые отключения электроэнергии. О этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".С 09:00 до 12:00 не будет электричества в некоторых домах по улицам Айландовая, Генерала Жидилова, Абрикосовая, Гранатная, Мореходная, в проезде Кипарисовый и Троицкий, переулке Мореходный, в тупиках Обрывистый и Сливовый, а также в СНТ "Горный".С 09:00 до 17:00 планируются также отключения на улицах Лизы Чайкиной, Меньшикова, Краснодонцев, Зои Космодемьянской, Сладкова, а также в переулке Сладкова.С 13:00 до 15:00 не будет электричества также на в ряде домов на улицах Адмирала Фадеева и Адмирала Юмашева.В период с 09:00 до 17:00 на время проведения работ будет отключено электричество в СНТ "Ветерок" и ТСН "Чайка", а также в СНТ "Гераклея", "Южный Экспресс", "Чайка-89", "Троллейбусник -2", "Троллейбусник -1", "Гранат", "Селена", "Сапун-Гора".В этот же период планируются отключения на час-полтора по улицам Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Ильи Юткевича, Командира Малахова, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, а также в переулке Берманский.Более подробно с адресами и номерами домов можно ознакомиться в информационном Telegram-канале "Севастопольэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025560_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d1a4198b1d4b004c6a2f0f55f81fe66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, электричество, электроэнергия, севастопольэнерго, электросети, отключение электроэнергии
Отключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник

В некоторых районах Севастополя в понедельник отключат свет

07:21 16.09.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В связи с выполнением неотложных ремонтных работ в Севастополе 16 сентября планируются плановые отключения электроэнергии. О этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".
С 09:00 до 12:00 не будет электричества в некоторых домах по улицам Айландовая, Генерала Жидилова, Абрикосовая, Гранатная, Мореходная, в проезде Кипарисовый и Троицкий, переулке Мореходный, в тупиках Обрывистый и Сливовый, а также в СНТ "Горный".
С 09:00 до 17:00 планируются также отключения на улицах Лизы Чайкиной, Меньшикова, Краснодонцев, Зои Космодемьянской, Сладкова, а также в переулке Сладкова.
С 13:00 до 15:00 не будет электричества также на в ряде домов на улицах Адмирала Фадеева и Адмирала Юмашева.
В период с 09:00 до 17:00 на время проведения работ будет отключено электричество в СНТ "Ветерок" и ТСН "Чайка", а также в СНТ "Гераклея", "Южный Экспресс", "Чайка-89", "Троллейбусник -2", "Троллейбусник -1", "Гранат", "Селена", "Сапун-Гора".
В этот же период планируются отключения на час-полтора по улицам Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Ильи Юткевича, Командира Малахова, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, а также в переулке Берманский.
Более подробно с адресами и номерами домов можно ознакомиться в информационном Telegram-канале "Севастопольэнерго".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
 
СевастопольНовостиЭлектричествоЭлектроэнергияСевастопольэнергоЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:06ВСУ атаковали Белгород – повреждены дома и горят машины
07:43В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков
07:21Отключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник
07:03Дама с собачкой и писатель: памятник в самом центре Ялты
06:48Лесной пожар под Симферополем локализован
06:33На Трампа совершено новое покушение – что известно
06:22Как Россия спасла Крым от эпидемий гриппа
06:07Открытое горение рынка в Ростовской области ликвидировано
00:01Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 сентября
21:52Для тушения огня под Симферополем увеличено количество пожарных и техники
21:31Главное за день: 15 сентября
20:48Часть экомаршрутов в Крыму откроют для посещения: где сохранят запрет
20:24Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения
20:02Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья
19:42Пожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под Симферополем
19:15Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:57На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны
18:30Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
18:10В крымской степи проведут учебные стрельбы
Лента новостейМолния