https://crimea.ria.ru/20240916/otklyucheniya-elektrichestva-v-sevastopole-gde-ne-budet-sveta-v-ponedelnik-1140356296.html

Отключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник

Отключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Отключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник

В связи с выполнением неотложных ремонтных работ в Севастополе 16 сентября планируются плановые отключения электроэнергии. О этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T07:21

2024-09-16T07:21

2024-09-16T07:21

севастополь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В связи с выполнением неотложных ремонтных работ в Севастополе 16 сентября планируются плановые отключения электроэнергии. О этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".С 09:00 до 12:00 не будет электричества в некоторых домах по улицам Айландовая, Генерала Жидилова, Абрикосовая, Гранатная, Мореходная, в проезде Кипарисовый и Троицкий, переулке Мореходный, в тупиках Обрывистый и Сливовый, а также в СНТ "Горный".С 09:00 до 17:00 планируются также отключения на улицах Лизы Чайкиной, Меньшикова, Краснодонцев, Зои Космодемьянской, Сладкова, а также в переулке Сладкова.С 13:00 до 15:00 не будет электричества также на в ряде домов на улицах Адмирала Фадеева и Адмирала Юмашева.В период с 09:00 до 17:00 на время проведения работ будет отключено электричество в СНТ "Ветерок" и ТСН "Чайка", а также в СНТ "Гераклея", "Южный Экспресс", "Чайка-89", "Троллейбусник -2", "Троллейбусник -1", "Гранат", "Селена", "Сапун-Гора".В этот же период планируются отключения на час-полтора по улицам Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Ильи Юткевича, Командира Малахова, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, а также в переулке Берманский.Более подробно с адресами и номерами домов можно ознакомиться в информационном Telegram-канале "Севастопольэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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