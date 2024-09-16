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"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под Симферополем
"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.09.2024
"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под Симферополем
Сводная группировка продолжает борьбу с лесным пожаром, который охватил территорию возле села Кольчугино Симферопольского района. На данный момент возгорание... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T09:38
2024-09-16T09:38
крым
симферопольский район
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
леса крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Сводная группировка продолжает борьбу с лесным пожаром, который охватил территорию возле села Кольчугино Симферопольского района. На данный момент возгорание локализовано, сейчас спасатели занимаются его ликвидацией. В этом помог и прошедший в ночь на понедельник дождь, сообщила РИА Новости Крым начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.По состоянию на 7 утра 16 сентября к тушению были привлечены 288 человек и 68 единиц техники, в том числе МЧС России – 115 человек и 24 машины. Однако в связи с изменением обстановки в ближайшее время число сил и средств могут сократить, отметили в МЧС.Сейчас, по словам Диюновой, на месте вместе с сотрудниками МЧС работают лесники и волонтеры.Лесной пожар в селе Кольчугино под СимферополемЛес загорелся в Симферопольском районе Крыма в воскресенье около 16:00. Тушение осложнял сильный ветер. Для ликвидации огня задействовали авиацию. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды.Отмечалось, что при тушении лесного пожара в Симферопольском районе Крыма пожарные не допустили распространения огня на населенные пункты. По последним данным республиканского главка МЧС России, спасатели локализовали возгорание на площади 23 гектара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Симферополем локализован Для тушения огня под Симферополем увеличено количество пожарных и техникиПлощадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
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крым, симферопольский район, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, леса крыма
"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под Симферополем

Крупный природный пожар в Симферопольском районе тушат второй день

09:38 16.09.2024
 
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Сводная группировка продолжает борьбу с лесным пожаром, который охватил территорию возле села Кольчугино Симферопольского района. На данный момент возгорание локализовано, сейчас спасатели занимаются его ликвидацией. В этом помог и прошедший в ночь на понедельник дождь, сообщила РИА Новости Крым начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.
"Пожар произошел за селом Кольчугино. Там рядом находится три населенных пункта, мы их спасли от огня. И дождь очень нам помог. Сейчас на месте сыро, местами где-то стволы деревьев тлеют, но вокруг мокро. Рассчитываем, что сегодня удастся пожар полностью ликвидировать", – рассказала Диюнова.
По состоянию на 7 утра 16 сентября к тушению были привлечены 288 человек и 68 единиц техники, в том числе МЧС России – 115 человек и 24 машины. Однако в связи с изменением обстановки в ближайшее время число сил и средств могут сократить, отметили в МЧС.
Сейчас, по словам Диюновой, на месте вместе с сотрудниками МЧС работают лесники и волонтеры.
Лесной пожар в селе Кольчугино под Симферополем
Лес загорелся в Симферопольском районе Крыма в воскресенье около 16:00. Тушение осложнял сильный ветер. Для ликвидации огня задействовали авиацию. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды.
Отмечалось, что при тушении лесного пожара в Симферопольском районе Крыма пожарные не допустили распространения огня на населенные пункты. По последним данным республиканского главка МЧС России, спасатели локализовали возгорание на площади 23 гектара.
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