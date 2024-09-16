https://crimea.ria.ru/20240916/dozhd-pomog-kak-idet-borba-s-krupnym-pozharom-pod-simferopolem-1140369596.html

"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под Симферополем

"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.09.2024

"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под Симферополем

Сводная группировка продолжает борьбу с лесным пожаром, который охватил территорию возле села Кольчугино Симферопольского района. На данный момент возгорание... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T09:38

2024-09-16T09:38

2024-09-16T09:38

крым

симферопольский район

пожар

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происшествия

леса крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Сводная группировка продолжает борьбу с лесным пожаром, который охватил территорию возле села Кольчугино Симферопольского района. На данный момент возгорание локализовано, сейчас спасатели занимаются его ликвидацией. В этом помог и прошедший в ночь на понедельник дождь, сообщила РИА Новости Крым начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.По состоянию на 7 утра 16 сентября к тушению были привлечены 288 человек и 68 единиц техники, в том числе МЧС России – 115 человек и 24 машины. Однако в связи с изменением обстановки в ближайшее время число сил и средств могут сократить, отметили в МЧС.Сейчас, по словам Диюновой, на месте вместе с сотрудниками МЧС работают лесники и волонтеры.Лесной пожар в селе Кольчугино под СимферополемЛес загорелся в Симферопольском районе Крыма в воскресенье около 16:00. Тушение осложнял сильный ветер. Для ликвидации огня задействовали авиацию. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды.Отмечалось, что при тушении лесного пожара в Симферопольском районе Крыма пожарные не допустили распространения огня на населенные пункты. По последним данным республиканского главка МЧС России, спасатели локализовали возгорание на площади 23 гектара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Симферополем локализован Для тушения огня под Симферополем увеличено количество пожарных и техникиПлощадь лесного пожара под Симферополем увеличилась

крым

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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