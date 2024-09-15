Для тушения огня под Симферополем увеличено количество пожарных и техники
Для тушения возгорания под Симферополем увеличено количество пожарных и техники
21:52 15.09.2024 (обновлено: 22:15 15.09.2024)
© Временно исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей ЕременкоЛиквидации лесного пожара в районе селе Кольчугино Симферопольского района
© Временно исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Для тушения возгорания в лесу в Симферопольском районе Крыма увеличено количество пожарных и техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В районе села Кольчугино работает штаб пожаротушения, созданы три боевых участка. В труднодоступной местности задействованы автомобили высокой проходимости", – сказано в сообщении ведомства.
Спасатели с помощью ранцевых огнетушителей ликвидируют локальные очаги возгорания. С огнем борются более 280 пожарных и 60 единиц техники.
Привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым, ГКУ РК КРЫМ-СПАС, ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым", Минэкологии Крыма, волонтеры. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко.
Севастопольские пожарные оказывают помощь коллегам в тушении возгорания. В состав формирования вошли 16 специалистов и 3 автоцистерны, рассказали Главном управлении МЧС России по городу Севастополю.
© МЧС РоссииСевастопольские пожарные оказывают помощь коллегам в тушении возгорания
© МЧС России
Севастопольские пожарные оказывают помощь коллегам в тушении возгорания
О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды. Забор воды проводится из реки Западный Булганак. Площадь лесного пожара увеличилась до 23 гектаров. Пожарные не допустили распространения огня по направлению к трем населенным пунктам.
8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.
В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.
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