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Для тушения огня под Симферополем увеличено количество пожарных и техники

Для тушения огня под Симферополем увеличено количество пожарных и техники - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Для тушения огня под Симферополем увеличено количество пожарных и техники

Для тушения возгорания в лесу в Симферопольском районе Крыма увеличено количество пожарных и техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T21:52

2024-09-15T21:52

2024-09-15T22:15

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Для тушения возгорания в лесу в Симферопольском районе Крыма увеличено количество пожарных и техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Спасатели с помощью ранцевых огнетушителей ликвидируют локальные очаги возгорания. С огнем борются более 280 пожарных и 60 единиц техники.Привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым, ГКУ РК КРЫМ-СПАС, ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым", Минэкологии Крыма, волонтеры. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко.Севастопольские пожарные оказывают помощь коллегам в тушении возгорания. В состав формирования вошли 16 специалистов и 3 автоцистерны, рассказали Главном управлении МЧС России по городу Севастополю.О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды. Забор воды проводится из реки Западный Булганак. Площадь лесного пожара увеличилась до 23 гектаров. Пожарные не допустили распространения огня по направлению к трем населенным пунктам.8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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