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Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали

Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали

Крупный лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по республике Крым. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T07:53

2024-08-29T07:53

2024-08-29T08:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг- РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по республике Крым.В тушении были задействованы сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с администрацией Феодосии, представителями Старокрымского лесоохотничьего хозяйства, ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и Министерства обороны. Для оказания помощи была привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по г. Севастополю, в тушении пожара участвовали волонтеры. "Всего за время ликвидации пожара совершено 112 сбросов вертолетами МЧС России МИ-8 более 550 тонн огнетушащей жидкости. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.По предварительным данным, причиной масштабного пожара на массиве Тепе-Оба стало разведение открытого огня в лесном массиве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба произошел в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га. Тушение осложнял сильный порывистый ветер.

https://crimea.ria.ru/20240826/zharko-i-tyazhelo-dyshat-pochti-400-chelovek-boryutsya-s-ognem-pod-feodosiey-1139879319.html

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