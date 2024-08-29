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Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали
Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали
Крупный лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по республике Крым. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T07:53
2024-08-29T07:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг- РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по республике Крым.В тушении были задействованы сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с администрацией Феодосии, представителями Старокрымского лесоохотничьего хозяйства, ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и Министерства обороны. Для оказания помощи была привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по г. Севастополю, в тушении пожара участвовали волонтеры. "Всего за время ликвидации пожара совершено 112 сбросов вертолетами МЧС России МИ-8 более 550 тонн огнетушащей жидкости. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.По предварительным данным, причиной масштабного пожара на массиве Тепе-Оба стало разведение открытого огня в лесном массиве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба произошел в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га. Тушение осложнял сильный порывистый ветер.
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пожар, феодосия, новости крыма, срочные новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым
Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали
Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали - МЧС РФ
07:53 29.08.2024 (обновлено: 08:00 29.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг- РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по республике Крым.
"По состоянию на 07:30 29 августа 2024 года природный пожар в ГО Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба ликвидирован", - говорится в сообщении.
В тушении были задействованы сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с администрацией Феодосии, представителями Старокрымского лесоохотничьего хозяйства, ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и Министерства обороны.
Для оказания помощи была привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по г. Севастополю, в тушении пожара участвовали волонтеры.
"Всего за время ликвидации пожара совершено 112 сбросов вертолетами МЧС России МИ-8 более 550 тонн огнетушащей жидкости. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, причиной масштабного пожара
на массиве Тепе-Оба стало разведение открытого огня в лесном массиве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба произошел в воскресенье вечером
, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га. Тушение осложнял сильный порывистый ветер.