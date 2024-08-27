https://crimea.ria.ru/20240827/moschnyy-lesnoy-pozhar-pod-feodosiey--situatsiya-k-etomu-chasu-1139900564.html

Мощный лесной пожар под Феодосией – ситуация к этому часу

Мощный лесной пожар под Феодосией – ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Мощный лесной пожар под Феодосией – ситуация к этому часу

Ситуация с лесным пожаром под Феодосией, который разгорелся в воскресенье вечером, стабилизируется. На месте продолжают работать более 500 специалистов и 150... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T09:46

2024-08-27T09:46

2024-08-27T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с лесным пожаром под Феодосией, который разгорелся в воскресенье вечером, стабилизируется. На месте продолжают работать более 500 специалистов и 150 единиц техники. Об этом сообщили пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сегодня авиация МЧС России уже произвела 10 сбросов воды объемом 50 тонн. Всего совершено 112 сбросов – это более 550 тонн огнетушащей жидкости. На данный момент скорость ветра 5-6 м/с.Общая группировка сил и средств - более 500 человек и 150 техники, в том числе два воздушных судна.Пожар на Тепе-ОбаПожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба вспыхнул в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.На месте ЧП оперативно нарастили группировку сил и средств. На помощь в тушении пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя. Усилиями спасателей и сотрудников задействованных ведомств удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта.Дорога Феодосия – Орджоникидзе перекрытаНа участке дороги Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара на горе Тепе-Оба временно ограничено движение, сообщила ранее Служба автомобильных дорог Республики Крым. При этом проезд из Феодосии в село Виноградное открыт.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пунктаПлощадь пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров – МЧС

https://crimea.ria.ru/20240826/zharko-i-tyazhelo-dyshat-pochti-400-chelovek-boryutsya-s-ognem-pod-feodosiey-1139879319.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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