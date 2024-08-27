Мощный лесной пожар под Феодосией – ситуация к этому часу
Мощный лесной пожар под Феодосией тушат третий день - ситуация к этому часу
09:46 27.08.2024 (обновлено: 10:05 27.08.2024)
© ГУ МЧС России по Республике КрымЛиквидация лесного пожара на горе Тебе-Оба под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с лесным пожаром под Феодосией, который разгорелся в воскресенье вечером, стабилизируется. На месте продолжают работать более 500 специалистов и 150 единиц техники. Об этом сообщили пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"Работа по ликвидации в районе Тепе-Оба продолжалась и в ночное время. За ночь площадь не увеличилась и также составляет 150 гектаров: лесной подстилки - 65 Га и сухой растительности - 85 Га. Во время утреннего облета авиацией МЧС России новых открытых очагов горения не выявлено", - говорится в сообщении.
Сегодня авиация МЧС России уже произвела 10 сбросов воды объемом 50 тонн. Всего совершено 112 сбросов – это более 550 тонн огнетушащей жидкости. На данный момент скорость ветра 5-6 м/с.
Общая группировка сил и средств - более 500 человек и 150 техники, в том числе два воздушных судна.
Пожар на Тепе-Оба
Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба вспыхнул в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.
На месте ЧП оперативно нарастили группировку сил и средств. На помощь в тушении пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя. Усилиями спасателей и сотрудников задействованных ведомств удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта.
© ГУ МЧС России по Республике КрымЛиквидация лесного пожара на горе Тебе-Оба под Феодосией
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Ликвидация лесного пожара на горе Тебе-Оба под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымЛиквидация лесного пожара на горе Тебе-Оба под Феодосией
2 из 3
Ликвидация лесного пожара на горе Тебе-Оба под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымЛиквидация лесного пожара на горе Тебе-Оба под Феодосией
3 из 3
Ликвидация лесного пожара на горе Тебе-Оба под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 3
Ликвидация лесного пожара на горе Тебе-Оба под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 3
Ликвидация лесного пожара на горе Тебе-Оба под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 3
Ликвидация лесного пожара на горе Тебе-Оба под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Дорога Феодосия – Орджоникидзе перекрыта
На участке дороги Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара на горе Тепе-Оба временно ограничено движение, сообщила ранее Служба автомобильных дорог Республики Крым. При этом проезд из Феодосии в село Виноградное открыт.
"Движение автотранспортных средств из поселка Орджоникидзе в Феодосию и село Виноградное осуществляется по участкам автодорог общего пользования через села Южное и Насыпное", – уточнили в Службе автомобильных дорог РК.
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