https://crimea.ria.ru/20240826/zharko-i-tyazhelo-dyshat-pochti-400-chelovek-boryutsya-s-ognem-pod-feodosiey-1139879319.html

"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под Феодосией

"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под Феодосией - РИА Новости Крым, 26.08.2024

"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под Феодосией

РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T14:48

2024-08-26T14:48

2024-08-26T16:19

пожар

феодосия

новости крыма

крым

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

андрей павлюченко

аркадий ожигин

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ФЕОДОСИЯ, 26 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.- "Факел-40", я "Факел-32", на связи"- "Мне достаточно сил и средств, вода только нужна"Второй день на горе Тепе-Оба под Феодосией сражаются с масштабным природным пожаром. Ночью здесь было по-настоящему жарко - огонь шаг за шагом охватывал все новые участки земли. Ситуацию осложнил сильный порывистый ветер, но спасателям удалось справиться с открытым горением. Сегодня о том, как ночью здесь бушевал пожар, можно судить по двум обгоревшим холмам. Да и сейчас то тут, то там поднимаются струйки дыма - это новые очаги от тлеющих углей, которые пожарным приходится тушить снова и снова. Куда ни глянь - пожарная техника, над головой работают вертолеты. Поочередно винтокрылые машины летают к морю, черпают из него воду в специальную емкость объемом 3,5 "куба" и возвращаются к очагам."Всего на данный момент сделано 29 сбросов воды объемом 145 тонн", - уточняют в МЧС.На данный момент площадь возгорания - 75 гектаров. Куда не проходит техника - идут с ранцевыми огнетушителями 30 литров объемом каждый. Помимо этого, у каждого бойца с собой питьевая вода и перекус."Общая группировка сил и средств составляет 380 человек и 105 единиц техники. Волонтеров к работе пока не подключаем, потому что труднодоступная местность. Работают сотрудники МЧС Крыма, МЧС России, департамент лесного хозяйства, также привлекли Минобороны", - сообщает замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник Андрей Павлюченко. И добавляет: "отбили два населенных пункта, два СНТ на 150 домов".Огонь на Тепе-Оба окруженПожар "пошел" в две стороны: со стороны населенного пункта огонь охватил 25 гектаров, остальное - в горно-лесной местности, где ориентировочно выгорело уже 50 гектаров, объясняет Павлюченко. И добавляет: "Если бы такого сильного ветра не было, давно бы уже потушили. А так про локализацию говорить пока рано".Ветер такой, что сбивает с ног. И до 16 часов, если верить синоптикам, сила его не ослабнет. А это значит, что пожарным нужно быть начеку и не останавливаться ни на минуту. Закончил работать на горе - спустился на отдых, а на смену уже идут новые группы.- Как там?- Жарко, грязно и тяжело дышать, - говорят они, устало улыбаясь.Спасатель по имени Иван весело добавляет: "я на той горе уже три раза был за сегодня, ноги накачал".Здесь каждый помогает, как может. Пока одни тушат - другие обеспечивают бойцов бутербродами и чаем. "Думаю, двести человек накормим – всю ночь сыр и колбасу нарезали", - отшучиваются представители администрации.Здесь же и местные жители. Одна из них - Анна - старается все запечатлеть на мобильный телефон. Говорит - для местного чата."Я из Орджоникидзе, "на Волне" (СНТ "Волна" - ред.) живу . Вот снимаю видео для нашего ТГ-канала, для жителей поселка, пусть знают, что здесь происходит. До половины третьего ночи не спала, а как спать, когда все вокруг горит?", - объясняет она.- Вас не эвакуировали?- Нет, я дальше живу. Насколько знаю, эвакуировались те, кто ближе живет. Кто хотел - сам к родне уехал, у всех ведь машины.Анна указывает рукой на дома, через дорогу от которых обгоревший край поля, и убегает. - Да вы тоже не стойте на солнце, - вдруг обращается ко мне мужчина в форме и показывает на раскладной табурет. - И вообще, присели бы, девушка.- Спасибо, не хочу.- Если вы не сядете, мне будет неловко и придется встать. А я двое суток уже на ногах.Как выяснилось, это - начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым генерал-лейтенант внутренней службы Аркадий Ожигин. Как и его подчиненные, он не спит уже вторые сутки. Руководит работой группировки и докладывает оперативную обстановку вышестоящим лицам: "Все под контролем".Природный пожар в ФеодосииНакануне в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. К ночи площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. В превентивных целях проводилась эвакуация жителей СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе три вертолета.В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветреной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади.Ситуация находится под личным контролем прокурора республики.На территории Республики Крыму с середины апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, нельзя намеренно сжигать сухую растительность и бытовой мусор.Читайте также на РИА Новости Крым:В национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожарЗатяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в КрымуНа горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты

https://crimea.ria.ru/20240825/moschnyy-prirodnyy-pozhar-v-feodosii---chto-izvestno-1139866742.html

феодосия

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, феодосия, новости крыма, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, андрей павлюченко, аркадий ожигин