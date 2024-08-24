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Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в Крыму
Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в Крыму
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T12:07
2024-08-24T12:09
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.Также в ведомстве предупредили, что утром и днем 25 августа, в течение суток 26 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, перечислили в республиканском Главке МЧС.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, также предупреждают спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:* гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;* воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;* при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;* не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;* водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде необходимо уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в ведомстве.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам телефонов:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.На землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах использование открытого огня и разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в чрезвычайном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на третьНарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человекВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в Крыму

Чрезвычайная пожарная опасность и усиление ветра прогнозируются в Крыму

12:07 24.08.2024 (обновлено: 12:09 24.08.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкШторм на побережье
Шторм на побережье - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 25-28 августа 2024 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25-28 августа в Крыму и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении спасателей.

Также в ведомстве предупредили, что утром и днем 25 августа, в течение суток 26 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, перечислили в республиканском Главке МЧС.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, также предупреждают спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
* гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;
* воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
* при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
* не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;
* водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде необходимо уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в ведомстве.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам телефонов:
"112" - единый телефон спасения;
"01 или 101" - с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
На землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах использование открытого огня и разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в чрезвычайном ведомстве.
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