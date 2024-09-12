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Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд
Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд
Жительницу Симферополя будут судить за мошенничество с продажей талонов на топливо. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Крыма и республиканского МВД. РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T21:45
2024-09-12T21:45
2024-09-12T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Жительницу Симферополя будут судить за мошенничество с продажей талонов на топливо. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Крыма и республиканского МВД.В МВД Крыма уточняют, что талоны обвиняемая приобретала по рыночной цене. Получая предоплату от клиентов, женщина передавала им незначительную часть талонов, а потом переставала выходить с ними на связь.Злоумышленница была задержана сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 "Киевский" УМВД России по городу Симферополю. В отношении нее возбуждены четыре уголовных дела. Ей предъявлено обвинение по статье "мошенничество".Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой Киевского района города Симферополя обвинительным заключением для дальнейшего рассмотрения переданы в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиянПредлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысячЗаработал на "желании" работать: задержан житель Керчи
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мошенничество, крым, мвд по республике крым, топливо, новости крыма
Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд
Крымчанка пойдет под суд за аферу с талонами на топливо в 10 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Жительницу Симферополя будут судить за мошенничество с продажей талонов на топливо. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Крыма и республиканского МВД.
"В Симферополе перед судом предстанет жительница региона, обвиняемая в мошенничестве на сумму 10 миллионов рублей. В период с февраля по апрель 2024 года она сообщала потерпевшим заведомо ложную информации о возможности предоставления им талонов на топливо по заниженным ценам", - говорится в сообщении прокуратуры.
В МВД Крыма уточняют, что талоны обвиняемая приобретала по рыночной цене. Получая предоплату от клиентов, женщина передавала им незначительную часть талонов, а потом переставала выходить с ними на связь.
Злоумышленница была задержана сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 "Киевский" УМВД России по городу Симферополю. В отношении нее возбуждены четыре уголовных дела. Ей предъявлено обвинение по статье "мошенничество".
Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой Киевского района города Симферополя обвинительным заключением для дальнейшего рассмотрения переданы в суд.
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