https://crimea.ria.ru/20240912/afera-s-talonami-na-toplivo-na-10-mln-krymchanka-poydet-pod-sud-1140298738.html

Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд

Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд

Жительницу Симферополя будут судить за мошенничество с продажей талонов на топливо. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Крыма и республиканского МВД. РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T21:45

2024-09-12T21:45

2024-09-12T21:45

мошенничество

крым

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Жительницу Симферополя будут судить за мошенничество с продажей талонов на топливо. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Крыма и республиканского МВД.В МВД Крыма уточняют, что талоны обвиняемая приобретала по рыночной цене. Получая предоплату от клиентов, женщина передавала им незначительную часть талонов, а потом переставала выходить с ними на связь.Злоумышленница была задержана сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 "Киевский" УМВД России по городу Симферополю. В отношении нее возбуждены четыре уголовных дела. Ей предъявлено обвинение по статье "мошенничество".Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой Киевского района города Симферополя обвинительным заключением для дальнейшего рассмотрения переданы в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиянПредлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысячЗаработал на "желании" работать: задержан житель Керчи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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