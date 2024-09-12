https://crimea.ria.ru/20240912/vystuplenie-putina-na-mezhdunarodnom-forume-obedinennykh-kultur---glavnoe-1140311410.html
Выступление Путина на международном форуме объединенных культур - главное
Выступление Путина на международном форуме объединенных культур - главное - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Выступление Путина на международном форуме объединенных культур - главное
Президент России Владимир Путин, выступая на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур указал на беспрецедентную политизацию сферы... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T19:02
2024-09-12T19:02
2024-09-12T19:03
владимир путин (политик)
культура
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, выступая на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур указал на беспрецедентную политизацию сферы культуры, превращение ее в оружие интриг."Значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством, но, к сожалению, находится под постоянным давлением и угрозой размывания. Прежде всего, из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг, из-за постоянных попыток вытеснить на обочину жизни и принизить важность национальных систем ценностей", - сказал президент.Также, по мнению главы государства, культура должна и может существовать без "культуры отмены".Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, но в ряде стран он сейчас похоже "перегорел", заявил президент России Владимир Путин."Не даром дипломатию называют искусством, чтобы владеть им, нужны не только знания и талант, дипломатия - это тоже культура. Культура поступков, эмоций, речи. Именно она дает понимание, что можно и чего нельзя говорить и делать, чтобы избежать непоправимых последствий. Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, в ряде стран он, похоже, перегорел", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.По его мнению, многие политики высокого ранга сегодня утратили нравственные границы и нарушают табу, которые сохранялись даже в годы "Холодной войны"."Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты "Холодной войны"! В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние ее формы - дискриминацию, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.При этом президент подчеркнул, что Россия не навязывает свои ценности другим. И назвал единство культурных традиций в России истоком национальной идентичности.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".
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владимир путин (политик), культура, россия, общество, в мире, коллективный запад, новости, санкт-петербург
Выступление Путина на международном форуме объединенных культур - главное
Путин указал на беспрецедентную политизацию в мире культуры
19:02 12.09.2024 (обновлено: 19:03 12.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, выступая на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур указал на беспрецедентную политизацию сферы культуры, превращение ее в оружие интриг.
"Значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством, но, к сожалению, находится под постоянным давлением и угрозой размывания. Прежде всего, из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг, из-за постоянных попыток вытеснить на обочину жизни и принизить важность национальных систем ценностей", - сказал президент.
Также, по мнению главы государства, культура должна и может существовать без "культуры отмены".
"Мы убеждены, что она (культура - ред.) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой "культуры отмены", то есть отмены самой культуры", - сказал Путин.
Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, но в ряде стран он сейчас похоже "перегорел", заявил президент России Владимир Путин.
"Не даром дипломатию называют искусством, чтобы владеть им, нужны не только знания и талант, дипломатия - это тоже культура. Культура поступков, эмоций, речи. Именно она дает понимание, что можно и чего нельзя говорить и делать, чтобы избежать непоправимых последствий. Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, в ряде стран он, похоже, перегорел", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
По его мнению, многие политики высокого ранга сегодня утратили нравственные границы и нарушают табу, которые сохранялись даже в годы "Холодной войны".
"Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты "Холодной войны"! В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние ее формы - дискриминацию, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
При этом президент подчеркнул, что Россия не навязывает свои ценности другим. И назвал единство культурных традиций в России истоком национальной идентичности.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".