https://crimea.ria.ru/20240913/tsiklon-ukhodit-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1139721437.html
Циклон уходит: погода в Крыму в пятницу
Циклон уходит: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Циклон уходит: погода в Крыму в пятницу
В пятницу на полуострове еще вероятны локальные небольшие грозовые дожди, днем без осадков. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T00:01
2024-09-13T00:01
2024-09-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове еще вероятны локальные небольшие грозовые дожди, днем без осадков. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью гроза. Ночью температура воздуха +19…21 градуса, днем +26...+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240912/temperatura-vody-v-chernom-more-v-krymu-----dannye-po-gorodam-1140301299.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Циклон уходит: погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове еще вероятны локальные небольшие грозовые дожди, днем без осадков. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…21; днем +24…29, в горах +17…22 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью гроза. Ночью температура воздуха +19…21 градуса, днем +26...+28.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градусов, днем +26...+28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.