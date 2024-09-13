https://crimea.ria.ru/20240913/tsiklon-ukhodit-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1139721437.html

Циклон уходит: погода в Крыму в пятницу

Циклон уходит: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Циклон уходит: погода в Крыму в пятницу

В пятницу на полуострове еще вероятны локальные небольшие грозовые дожди, днем без осадков. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T00:01

2024-09-13T00:01

2024-09-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове еще вероятны локальные небольшие грозовые дожди, днем без осадков. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью гроза. Ночью температура воздуха +19…21 градуса, днем +26...+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240912/temperatura-vody-v-chernom-more-v-krymu-----dannye-po-gorodam-1140301299.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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