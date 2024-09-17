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Как обеспечена безопасность в школах Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Как обеспечена безопасность в школах Крыма
Как обеспечена безопасность в школах Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Как обеспечена безопасность в школах Крыма
В двух российских школах с начала учебного года ученики смогли пронести в свои учебные заведения опасные предметы, с помощью которых напали на одноклассников. В РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T17:44
2024-09-17T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В двух российских школах с начала учебного года ученики смогли пронести в свои учебные заведения опасные предметы, с помощью которых напали на одноклассников. В связи с этим РИА Новости Крым обратилось в республиканское Министерство образования, науки и молодежи за комментарием, как обеспечена охрана в школах полуострова.По информации министерства, в некоторых школах установить ограждение не представляется возможным в том числе из-за их месторасположения. В других школах этот важный для безопасности вопрос будет решен в ближайшее время.В ведомстве также уточнили, что объекты образования охраняются как частными охранными предприятиями, так и штатными сотрудниками."Контроль за организацией охраны в школах Крыма осуществляет Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, управление образованием администраций городов и районов Республики Крым, а также Главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", – добавили в Минобразования.В прошлом году председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов заявил, что в Крыму для привлечения к охране школ сотрудников частных охранных предприятий необходимо 1,8 млрд рублей.В начале августа текущего года замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев сообщил, что окна почти 200 школ и детсадов города заклеят защитной бронепленкой от осколков.16 сентября в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов. Пострадали ученики и учитель.Ранее вооруженный ножом девятиклассник напал на людей в школе в хуторе Красный десант Ростовской области, были ранены четыре человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому годуКрымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РКВо всех школах России пройдут учения на случай ЧС
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минобраз крыма, школа, дети, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), крым, безопасность, новости крыма
Как обеспечена безопасность в школах Крыма

Все школы Крыма в целях безопасности оснащены тревожными кнопками – Минобразования РК

17:44 17.09.2024 (обновлено: 18:11 17.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурникет
Турникет - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В двух российских школах с начала учебного года ученики смогли пронести в свои учебные заведения опасные предметы, с помощью которых напали на одноклассников. В связи с этим РИА Новости Крым обратилось в республиканское Министерство образования, науки и молодежи за комментарием, как обеспечена охрана в школах полуострова.

"В настоящее время в Республике Крым 518 школ, в которых насчитывается 594 объекта. Все 518 школ оснащены тревожными кнопками, 490 школ – металлодетекторами и 479 – ограждениями по периметру", – рассказали в Минобразования РК.

По информации министерства, в некоторых школах установить ограждение не представляется возможным в том числе из-за их месторасположения. В других школах этот важный для безопасности вопрос будет решен в ближайшее время.
В ведомстве также уточнили, что объекты образования охраняются как частными охранными предприятиями, так и штатными сотрудниками.
"Контроль за организацией охраны в школах Крыма осуществляет Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, управление образованием администраций городов и районов Республики Крым, а также Главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", – добавили в Минобразования.
В прошлом году председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов заявил, что в Крыму для привлечения к охране школ сотрудников частных охранных предприятий необходимо 1,8 млрд рублей.
В начале августа текущего года замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев сообщил, что окна почти 200 школ и детсадов города заклеят защитной бронепленкой от осколков.
16 сентября в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов. Пострадали ученики и учитель.
Ранее вооруженный ножом девятиклассник напал на людей в школе в хуторе Красный десант Ростовской области, были ранены четыре человека.
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