https://crimea.ria.ru/20231017/na-professionalnuyu-okhranu-shkol-kryma-nuzhno-pochti-dva-milliarda-rubley-1132143940.html

На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей

На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 17.10.2023

На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей

В Крыму для привлечения к охране школ сотрудников частных охранных предприятий необходимо 1,8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T15:53

2023-10-17T15:53

2023-10-17T15:53

сергей додонов

безопасность

образование в крыму и севастополе

образование в россии

государственный совет рк (госсовет)

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму для привлечения к охране школ сотрудников частных охранных предприятий необходимо 1,8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.Он также отметил, что "это очень большая сумма, которую, в том числе можно направить и на ремонты школы", поэтому "приходится выбирать"."У нас в системе образования есть еще задачи и по развитию материально-технической базы", - уточнил Додонов.Кроме того, по его словам, на сегодня еще 8-10% школ, которые не имеют ограждений либо имеют условные ограждения."Только две школы в Симферополе точно не имеют ограждений, но они на следующий год стоят уже в программе и вопросы будут решены", - отметил он.В то же время, по словам председателя Общественного совета при МВД по Республике Крым Игорь Казакова, проблема обеспечения безопасности в школах имеет исключительно комплексное решение. Важно и то, как дети общаются в классе и в семье."Невозможно сосредоточиться только на том, чтобы построить забор вокруг школы и на этом успокоиться. Да, сегодня доступ в учебные заведения закрыт, но кто стоит на входе? Бабушки, дедушки. Они там находятся, если есть рамка – зазвенела, просят показать вещи. Но в случае форс-мажора, никакая бабушка, никакой дедушка, да и кто-то помоложе, не сможет воспрепятствовать агрессивному человеку с оружием", - считает он.Казаков отмечает: важно, чтобы школы охраняли "адекватные профессиональные ЧОПы, чтобы они проводили тренировки для учеников и учителей, учили правильно реагировать в экстренных ситуациях".Читайте также на РИА Новости Крым:Во всех школах России пройдут учения на случай ЧСШкольникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтисьПодросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены

https://crimea.ria.ru/20231017/bol-ne-zabyta-tragediya-v-politekhnicheskom-kolledzhe-kerchi-5-let-spustya-1131999609.html

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сергей додонов, безопасность, образование в крыму и севастополе, образование в россии, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма