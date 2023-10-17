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На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей
На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 17.10.2023
На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей
В Крыму для привлечения к охране школ сотрудников частных охранных предприятий необходимо 1,8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T15:53
2023-10-17T15:53
сергей додонов
безопасность
образование в крыму и севастополе
образование в россии
государственный совет рк (госсовет)
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму для привлечения к охране школ сотрудников частных охранных предприятий необходимо 1,8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.Он также отметил, что "это очень большая сумма, которую, в том числе можно направить и на ремонты школы", поэтому "приходится выбирать"."У нас в системе образования есть еще задачи и по развитию материально-технической базы", - уточнил Додонов.Кроме того, по его словам, на сегодня еще 8-10% школ, которые не имеют ограждений либо имеют условные ограждения."Только две школы в Симферополе точно не имеют ограждений, но они на следующий год стоят уже в программе и вопросы будут решены", - отметил он.В то же время, по словам председателя Общественного совета при МВД по Республике Крым Игорь Казакова, проблема обеспечения безопасности в школах имеет исключительно комплексное решение. Важно и то, как дети общаются в классе и в семье."Невозможно сосредоточиться только на том, чтобы построить забор вокруг школы и на этом успокоиться. Да, сегодня доступ в учебные заведения закрыт, но кто стоит на входе? Бабушки, дедушки. Они там находятся, если есть рамка – зазвенела, просят показать вещи. Но в случае форс-мажора, никакая бабушка, никакой дедушка, да и кто-то помоложе, не сможет воспрепятствовать агрессивному человеку с оружием", - считает он.Казаков отмечает: важно, чтобы школы охраняли "адекватные профессиональные ЧОПы, чтобы они проводили тренировки для учеников и учителей, учили правильно реагировать в экстренных ситуациях".Читайте также на РИА Новости Крым:Во всех школах России пройдут учения на случай ЧСШкольникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтисьПодросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены
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сергей додонов, безопасность, образование в крыму и севастополе, образование в россии, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма
На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей

Додонов: для охраны школ Крыма сотрудниками ЧОП необходимо 1,8 млрд рублей

15:53 17.10.2023
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСенсорные турникеты установлены в вестибюле одной из школ
Сенсорные турникеты установлены в вестибюле одной из школ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму для привлечения к охране школ сотрудников частных охранных предприятий необходимо 1,8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.
"В сентябре прошлого года мы просчитывали потребность, и она составляла 1,8 млрд рублей, в частности, если это будет охрана ЧОП всех образовательных учреждений. Это очень внушительная сумма, одна пятнадцатая часть бюджета министерства образования", - сказал Додонов.
Он также отметил, что "это очень большая сумма, которую, в том числе можно направить и на ремонты школы", поэтому "приходится выбирать".
"У нас в системе образования есть еще задачи и по развитию материально-технической базы", - уточнил Додонов.
Кроме того, по его словам, на сегодня еще 8-10% школ, которые не имеют ограждений либо имеют условные ограждения.
"Только две школы в Симферополе точно не имеют ограждений, но они на следующий год стоят уже в программе и вопросы будут решены", - отметил он.
В то же время, по словам председателя Общественного совета при МВД по Республике Крым Игорь Казакова, проблема обеспечения безопасности в школах имеет исключительно комплексное решение. Важно и то, как дети общаются в классе и в семье.
"Невозможно сосредоточиться только на том, чтобы построить забор вокруг школы и на этом успокоиться. Да, сегодня доступ в учебные заведения закрыт, но кто стоит на входе? Бабушки, дедушки. Они там находятся, если есть рамка – зазвенела, просят показать вещи. Но в случае форс-мажора, никакая бабушка, никакой дедушка, да и кто-то помоложе, не сможет воспрепятствовать агрессивному человеку с оружием", - считает он.
Казаков отмечает: важно, чтобы школы охраняли "адекватные профессиональные ЧОПы, чтобы они проводили тренировки для учеников и учителей, учили правильно реагировать в экстренных ситуациях".
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