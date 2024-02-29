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Крымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РК - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Крымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РК
Крымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РК - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Крымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РК
Образовательные учреждения в Крыму обеспечены необходимым для охраны оборудованием на 80%, при этом за последние три года этот уровень удалось поднять с 68%. Об РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T06:01
2024-02-29T06:01
образование в крыму и севастополе
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
школа
минобраз крыма
тимур асанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Образовательные учреждения в Крыму обеспечены необходимым для охраны оборудованием на 80%, при этом за последние три года этот уровень удалось поднять с 68%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.Около 95% образовательных учреждений сегодня имеют ограждения, но из них всем установленным нормативам соответствуют заборы около 80-85% школ и детских садов, уточнил чиновник. При этом финансирование охранных мероприятий из муниципальных и республиканского бюджетов растет в геометрической прогрессии."На сегодняшний день один забор для образовательной организации стоит примерно 8 миллионов рублей, а школ у нас более пятисот. Если отнять те, которые сегодня на капитальном ремонте, это 518 школ. И почти столько же детских садов, плюс учреждения дополнительного образования. Выходим на количество 1200 объектов. Для того, чтобы привести в нормативное состояние все ограждения, которые в этом нуждаются, нужно порядка 400 миллионов", - резюмировал Тимур Асанов.Системами управления доступом, то есть металлорамками, сканерами, камерами и так далее, обеспечено уже около 70% школ, еще 60% обеспечены так называемыми "вертушками"."Это тоже очень дорогая система, порядка полутора миллионов рублей, чтобы все в комплексе сделать на одно образовательное учреждение. То есть здесь тоже нам несколько сотен миллионов на это нужно. &lt;…&gt; Но мы ставим для себя задачу, что к 2026 году мы выйдем по обеспеченности учреждений на цифру 100%, по крайней мере, по тем нормативам, которые есть на сегодняшний день" - говорит Асанов.На профессиональную охрану крымских школ необходимо почти два миллиарда рублей, заявил ранее председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.В эту сумму включена стоимость охраны образовательных учреждений ЧОПами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Все привыкнут": в министерстве образования рассказали об охране школШкольникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтись1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, школа, минобраз крыма, тимур асанов
Крымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РК

В российских школах повышают требования к безопасности по внешнеполитическим причинам

06:01 29.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеталлоискатель
Металлоискатель - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Образовательные учреждения в Крыму обеспечены необходимым для охраны оборудованием на 80%, при этом за последние три года этот уровень удалось поднять с 68%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.
"Надо учитывать, что все это регулируется нормативно-правовыми актами, которые постоянно меняются, в зависимости от условий, в том числе внешнеполитических. Поэтому на сегодняшний день можно говорить о цифре 80%. За последние три года мы подняли этот уровень с 68% до 80%, но учитывая постоянные изменения, мы постоянно это дорабатываем", - сказал он.
Около 95% образовательных учреждений сегодня имеют ограждения, но из них всем установленным нормативам соответствуют заборы около 80-85% школ и детских садов, уточнил чиновник. При этом финансирование охранных мероприятий из муниципальных и республиканского бюджетов растет в геометрической прогрессии.
"На сегодняшний день один забор для образовательной организации стоит примерно 8 миллионов рублей, а школ у нас более пятисот. Если отнять те, которые сегодня на капитальном ремонте, это 518 школ. И почти столько же детских садов, плюс учреждения дополнительного образования. Выходим на количество 1200 объектов. Для того, чтобы привести в нормативное состояние все ограждения, которые в этом нуждаются, нужно порядка 400 миллионов", - резюмировал Тимур Асанов.
Системами управления доступом, то есть металлорамками, сканерами, камерами и так далее, обеспечено уже около 70% школ, еще 60% обеспечены так называемыми "вертушками".
"Это тоже очень дорогая система, порядка полутора миллионов рублей, чтобы все в комплексе сделать на одно образовательное учреждение. То есть здесь тоже нам несколько сотен миллионов на это нужно. <…> Но мы ставим для себя задачу, что к 2026 году мы выйдем по обеспеченности учреждений на цифру 100%, по крайней мере, по тем нормативам, которые есть на сегодняшний день" - говорит Асанов.
На профессиональную охрану крымских школ необходимо почти два миллиарда рублей, заявил ранее председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.В эту сумму включена стоимость охраны образовательных учреждений ЧОПами.
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Образование в Крыму и СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьШколаМинобраз КрымаТимур Асанов
 
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