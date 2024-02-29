https://crimea.ria.ru/20240229/krymskie-shkoly-obespecheny-sistemami-okhrany-na-80---minobraz-rk-1135292973.html

Крымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РК

Крымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РК - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Крымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РК

Образовательные учреждения в Крыму обеспечены необходимым для охраны оборудованием на 80%, при этом за последние три года этот уровень удалось поднять с 68%. Об РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T06:01

2024-02-29T06:01

2024-02-29T06:01

образование в крыму и севастополе

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

школа

минобраз крыма

тимур асанов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Образовательные учреждения в Крыму обеспечены необходимым для охраны оборудованием на 80%, при этом за последние три года этот уровень удалось поднять с 68%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.Около 95% образовательных учреждений сегодня имеют ограждения, но из них всем установленным нормативам соответствуют заборы около 80-85% школ и детских садов, уточнил чиновник. При этом финансирование охранных мероприятий из муниципальных и республиканского бюджетов растет в геометрической прогрессии."На сегодняшний день один забор для образовательной организации стоит примерно 8 миллионов рублей, а школ у нас более пятисот. Если отнять те, которые сегодня на капитальном ремонте, это 518 школ. И почти столько же детских садов, плюс учреждения дополнительного образования. Выходим на количество 1200 объектов. Для того, чтобы привести в нормативное состояние все ограждения, которые в этом нуждаются, нужно порядка 400 миллионов", - резюмировал Тимур Асанов.Системами управления доступом, то есть металлорамками, сканерами, камерами и так далее, обеспечено уже около 70% школ, еще 60% обеспечены так называемыми "вертушками"."Это тоже очень дорогая система, порядка полутора миллионов рублей, чтобы все в комплексе сделать на одно образовательное учреждение. То есть здесь тоже нам несколько сотен миллионов на это нужно. <…> Но мы ставим для себя задачу, что к 2026 году мы выйдем по обеспеченности учреждений на цифру 100%, по крайней мере, по тем нормативам, которые есть на сегодняшний день" - говорит Асанов.На профессиональную охрану крымских школ необходимо почти два миллиарда рублей, заявил ранее председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.В эту сумму включена стоимость охраны образовательных учреждений ЧОПами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Все привыкнут": в министерстве образования рассказали об охране школШкольникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтись1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, школа, минобраз крыма, тимур асанов