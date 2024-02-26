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1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае
1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 26.02.2024
1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае
Более тысячи детей и сотрудников эвакуировали из школы на Кубани из-за задымления. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на краевое... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T10:59
2024-02-26T10:59
краснодарский край
происшествия
школа
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Более тысячи детей и сотрудников эвакуировали из школы на Кубани из-за задымления. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на краевое МЧС.На место оперативно прибыли подразделения МЧС России, которые установили, что произошло короткое замыкание электроприбора без последующего горения. Зафиксировано задымление блока старшей школы. Никто не пострадал."Из-за задымления занятия для учащихся 5-11 классов в понедельник отменены. В блоке начальной школы задымления нет, уроки продолжаются в штатном режиме", - уточняют в оперштабе.ОТ МЧС России привлекалось 4 единицы техники и 20 специалистов.В середине января возгорание произошло в Краснодаре в одном из классов школы № 1. По предварительным данным, причиной также стало короткое замыкание.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома Пожар произошел в общежитии СимферополяПожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом
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Новости
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, происшествия, школа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости , дети
1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае

1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае из-за задымления в помещении

10:59 26.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашины спецслужб
Машины спецслужб - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Более тысячи детей и сотрудников эвакуировали из школы на Кубани из-за задымления. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на краевое МЧС.

"26 февраля в 09.26 диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о происшествии в школе №1 станицы Динской. Эвакуированы 1180 человек, из них 1000 детей", - говорится в сообщении.

На место оперативно прибыли подразделения МЧС России, которые установили, что произошло короткое замыкание электроприбора без последующего горения. Зафиксировано задымление блока старшей школы. Никто не пострадал.
"Из-за задымления занятия для учащихся 5-11 классов в понедельник отменены. В блоке начальной школы задымления нет, уроки продолжаются в штатном режиме", - уточняют в оперштабе.
ОТ МЧС России привлекалось 4 единицы техники и 20 специалистов.
В середине января возгорание произошло в Краснодаре в одном из классов школы № 1. По предварительным данным, причиной также стало короткое замыкание.
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