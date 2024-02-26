https://crimea.ria.ru/20240226/1000-detey-evakuirovali-iz-shkoly-v-krasnodarskom-krae-1135213025.html

1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае

1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 26.02.2024

1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае

Более тысячи детей и сотрудников эвакуировали из школы на Кубани из-за задымления. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на краевое... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T10:59

2024-02-26T10:59

2024-02-26T10:59

краснодарский край

происшествия

школа

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Более тысячи детей и сотрудников эвакуировали из школы на Кубани из-за задымления. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на краевое МЧС.На место оперативно прибыли подразделения МЧС России, которые установили, что произошло короткое замыкание электроприбора без последующего горения. Зафиксировано задымление блока старшей школы. Никто не пострадал."Из-за задымления занятия для учащихся 5-11 классов в понедельник отменены. В блоке начальной школы задымления нет, уроки продолжаются в штатном режиме", - уточняют в оперштабе.ОТ МЧС России привлекалось 4 единицы техники и 20 специалистов.В середине января возгорание произошло в Краснодаре в одном из классов школы № 1. По предварительным данным, причиной также стало короткое замыкание.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома Пожар произошел в общежитии СимферополяПожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, школа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости , дети