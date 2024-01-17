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Пожар в школе Краснодара: ученики переведены на дистант - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Пожар в школе Краснодара: ученики переведены на дистант
Пожар в школе Краснодара: ученики переведены на дистант - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Пожар в школе Краснодара: ученики переведены на дистант
В Краснодаре утром произошло возгорание в одном из классов школы №1. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Об этом сообщает оперативный... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T10:06
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пожар
краснодар
новости
происшествия
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Краснодаре утром произошло возгорание в одном из классов школы №1. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Учащиеся с 5 по 11 класс в связи с происшествием переведены на дистанционное обучение, занятия начальной школы перенесены на субботу.Служебное расследование по факту нарушения прав ребенка проводят в одной из школ Джанкоя. Как стало известно 17 января, в управлении образования города инициировали разбирательство после обращения граждан. Согласно изложенным фактам, в школе было допущено нарушение прав ребенка.Ранее прокуратура Севастополя возбудила дело в отношении директора одной из школ города. Причиной стал отказ должностного лица пустить ученицу на занятия из-за рыжего цвета волос.Читайте также на РИА Новости Крым:Законно ли требование школ об определенной школьной форме в КрымуСобрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видеоРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым
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РИА Новости Крым
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пожар, краснодар, новости, происшествия, школа
Пожар в школе Краснодара: ученики переведены на дистант

Из-за пожара в классе ученики одной из школ в Краснодаре отправлены на дистант

10:06 17.01.2024 (обновлено: 10:11 17.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Краснодаре утром произошло возгорание в одном из классов школы №1. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Сегодня в 5 утра поступило сообщение о возгорании в одном из классов школы №1 Краснодара. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Пожарные службы отреагировали незамедлительно, возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Учащиеся с 5 по 11 класс в связи с происшествием переведены на дистанционное обучение, занятия начальной школы перенесены на субботу.

"Планируется, что уже завтра школа продолжит работу в штатном режиме", – уточняют в официальном Telegram-канале оперштаба Кубани со ссылкой на краевое Министерство образования, науки и молодежной политики.

Служебное расследование по факту нарушения прав ребенка проводят в одной из школ Джанкоя. Как стало известно 17 января, в управлении образования города инициировали разбирательство после обращения граждан. Согласно изложенным фактам, в школе было допущено нарушение прав ребенка.
Ранее прокуратура Севастополя возбудила дело в отношении директора одной из школ города. Причиной стал отказ должностного лица пустить ученицу на занятия из-за рыжего цвета волос.
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