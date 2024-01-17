https://crimea.ria.ru/20240117/pozhar-v-shkole-krasnodara-ucheniki-perevedeny-na-distant-1134249950.html

Пожар в школе Краснодара: ученики переведены на дистант

Пожар в школе Краснодара: ученики переведены на дистант - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Пожар в школе Краснодара: ученики переведены на дистант

В Краснодаре утром произошло возгорание в одном из классов школы №1. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Об этом сообщает оперативный... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T10:06

2024-01-17T10:06

2024-01-17T10:11

пожар

краснодар

новости

происшествия

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Краснодаре утром произошло возгорание в одном из классов школы №1. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Учащиеся с 5 по 11 класс в связи с происшествием переведены на дистанционное обучение, занятия начальной школы перенесены на субботу.Служебное расследование по факту нарушения прав ребенка проводят в одной из школ Джанкоя. Как стало известно 17 января, в управлении образования города инициировали разбирательство после обращения граждан. Согласно изложенным фактам, в школе было допущено нарушение прав ребенка.Ранее прокуратура Севастополя возбудила дело в отношении директора одной из школ города. Причиной стал отказ должностного лица пустить ученицу на занятия из-за рыжего цвета волос.Читайте также на РИА Новости Крым:Законно ли требование школ об определенной школьной форме в КрымуСобрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видеоРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым

краснодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, краснодар, новости, происшествия, школа