Пожар в школе Краснодара: ученики переведены на дистант
Из-за пожара в классе ученики одной из школ в Краснодаре отправлены на дистант
10:06 17.01.2024 (обновлено: 10:11 17.01.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Краснодаре утром произошло возгорание в одном из классов школы №1. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Сегодня в 5 утра поступило сообщение о возгорании в одном из классов школы №1 Краснодара. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Пожарные службы отреагировали незамедлительно, возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Учащиеся с 5 по 11 класс в связи с происшествием переведены на дистанционное обучение, занятия начальной школы перенесены на субботу.
"Планируется, что уже завтра школа продолжит работу в штатном режиме", – уточняют в официальном Telegram-канале оперштаба Кубани со ссылкой на краевое Министерство образования, науки и молодежной политики.
Служебное расследование по факту нарушения прав ребенка проводят в одной из школ Джанкоя. Как стало известно 17 января, в управлении образования города инициировали разбирательство после обращения граждан. Согласно изложенным фактам, в школе было допущено нарушение прав ребенка.
Ранее прокуратура Севастополя возбудила дело в отношении директора одной из школ города. Причиной стал отказ должностного лица пустить ученицу на занятия из-за рыжего цвета волос.
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