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Законно ли требование школ об определенной школьной форме в Крыму

Законно ли требование школ об определенной школьной форме в Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Законно ли требование школ об определенной школьной форме в Крыму

Администрация школы или родительский комитет не имеет права обязывать родителей приобретать какую-либо определенную школьную форму, тем более диктовать, в каком РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T16:35

2023-08-04T16:35

2023-08-04T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Администрация школы или родительский комитет не имеет права обязывать родителей приобретать какую-либо определенную школьную форму, тем более диктовать, в каком магазине она должна быть приобретена. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Есть общие требования к внешнему виду учеников – это деловой стиль, предусматривающий светлый верх и темный низ, подчеркнула министр.В случае, если родителей понуждают приобретать какую-то форму в определенном магазине, министр порекомендовала обратиться в правоохранительные органы и сообщить о случившемся. Так как "недопустимо, чтобы в работе детских садов и школ присутствовала коррупционная составляющая". Это запрещено законом, подчеркнула она.При этом совет родителей школы может принять решение о введении единой формы для учеников. Однако здесь есть свои правила: подобное решение должно быть подкреплено решениями родительских собраний всех классов.В завершение министр образования, науки и молодежи Крыма напомнила, что в республике действуют утвержденные требования к одежде учеников общеобразовательных учреждений.Согласно тексту документа, на уровне школы решение о введении требований к одежде обучающихся принимается не менее чем за три месяца до начала учебного года. Должны учитывать и материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.Основанием для его принятия является решение коллегиальных органов управления учебной организации. Должно быть учтено мнение совета обучающихся, совета родителей и представительного органа работников организации.Непосредственно перечень требований к внешнему виду учеников сводится к следующим пунктам: деловой стиль, соответствие СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека" и удобство учеников.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым посетили школьную ярмарку крымской столицы и узнали, во сколько обойдется родителям покупка школьной формы и канцелярии.Читайте также на РИА Новости Крым:Собрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видеоВ Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителейДиректор швейной фабрики предупредил об опасности тканей из Китая

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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