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Собрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видео
Собрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видео - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Собрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видео
В Симферополе открылась школьная ярмарка. Здесь можно приобрести почти все необходимые к началу учебного года товары. РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T19:52
2023-08-03T19:52
2023-08-03T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась школьная ярмарка. Здесь можно приобрести почти все необходимые к началу учебного года товары.Костюмные пары и тройки, сарафаны, блузы, сорочки, обувь для мальчиков и девочек. По словам продавцов, форма и обувь сертифицированы и выполнены преимущественно из натуральных материалов. Здесь же достаточно широкий выбор ранцев, канцелярских товаров и предметов для творчества. Во сколько в этом году обойдется подготовка к первому сентября? И сколько родители готовы потрать на эти покупки – в материале РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, симферополь, образование в крыму и севастополе, школа, общество, опрос, новости крыма, крым
Собрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видео
Сколько жители Симферополя готовы потрать на покупку школьной формы и канцелярии