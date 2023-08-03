https://crimea.ria.ru/20230803/sobrat-detey-v-shkolu-tsena-voprosa-dlya-krymchan---video-1130520648.html

Собрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видео

Собрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видео - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Собрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видео

В Симферополе открылась школьная ярмарка. Здесь можно приобрести почти все необходимые к началу учебного года товары. РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T19:52

2023-08-03T19:52

2023-08-03T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась школьная ярмарка. Здесь можно приобрести почти все необходимые к началу учебного года товары.Костюмные пары и тройки, сарафаны, блузы, сорочки, обувь для мальчиков и девочек. По словам продавцов, форма и обувь сертифицированы и выполнены преимущественно из натуральных материалов. Здесь же достаточно широкий выбор ранцев, канцелярских товаров и предметов для творчества. Во сколько в этом году обойдется подготовка к первому сентября? И сколько родители готовы потрать на эти покупки – в материале РИА Новости Крым.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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