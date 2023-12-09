https://crimea.ria.ru/20231209/rebenka-travyat-v-shkole-kto-dolzhen-razreshat-konflikt-pervym-1133422016.html
Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым
Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым
Не видеть, что какого-то ребенка в классе травят, невозможно, поэтому предотвращать буллинг должны прежде всего учителя. Если потребуется – с привлечением... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T21:19
2023-12-09T21:19
2023-12-09T21:19
радио "спутник в крыму"
общество
дети
психология
совет эксперта
мнения
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121196575_0:9:1612:915_1920x0_80_0_0_b5cff4eb066056922527643786be4498.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Не видеть, что какого-то ребенка в классе травят, невозможно, поэтому предотвращать буллинг должны прежде всего учителя. Если потребуется – с привлечением родителей, психолога и администрации школы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала медицинский психолог, кандидат психологический наук, доцент КИПУ им. Ф. Якубова Владислава Ушакова.Очень важно при этом, насколько тот или иной учитель и классный руководитель является авторитетом для детей, отмечает Ушакова.Если авторитет высок, травля может быть затушена, не успев разгореться до угрожающих масштабов. Если справиться не удается и конфликт развивается, то учитель должен привлекать к проблеме школьного психолога, докладывать о происходящем администрации образовательного учреждения и, безусловно, рассказывать о ситуации родителям, подчеркивает эксперт."То есть нужно подключить как можно больше людей в эту ситуацию", – акцентирует Ушакова.Роль родителей в таких случаях тоже велика. Те, чьи дети травят других, после разговора с учителем смогут провести дома нужную профилактическую беседу, а те, чьих детей травят, продемонстрируют обиженному ребенку больше любви, заботы и поддержки.Это, однако, сценарий, когда отношения в семье нормальны, но, конечно же, так бывает не всегда, добавляет Ушакова. Далеко не каждый ребенок, особенно подросток, поделится своими страхами, если его доверие к родителям на каком-то этапе было утрачено, и он понял, что его эмоции не воспримут серьезно, говорит она. В таких случаях бремя ответственности ложится опять-таки на учителей как наставников.Но, к сожалению, бывает и наоборот: когда родители узнают о травле ребенка, которая началась по вине учителя, говорит психолог.Эксперт также обращает внимание на то, что 13 и 14 лет – это тот период, когда проявления агрессии у детей максимальны."Это пик агрессивного поведения и самоагрессии, если говорить о суицидальной тенденции. В этот период подростки пытаются проявить себя, показать свою значимость, утвердиться в коллективе, у кого есть лидерские качества – пытаются подвить другого", – предупреждает Ушакова.Психолог призывает родителей насторожиться, если ребенок стал дома более агрессивным, если раньше был спокойным и отзывчивым, или, наоборот, замкнутым и малообщительным, если это ему не свойственно. Это может быть признаком того, что в отношениях со сверстниками у него что-то не так и нужно вмешиваться, чтобы предотвратить беду.Ранее экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева рассказала, как травля в школе формирует судьбу ее участников. Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся медиаполицейские - кто они такие и зачем нужныУголовная ответственность не решит проблему буллинга – детский омбудсменСледком занялся инцидентом на детской площадке в Севастополе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121196575_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_6d0ef33e8f832d5a2b2b60da959b8f1a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети, психология, совет эксперта, мнения, образование в россии
Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым
Бороться с травлей в школе должны прежде всего учителя – психолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым
. Не видеть, что какого-то ребенка в классе травят, невозможно, поэтому предотвращать буллинг должны прежде всего учителя. Если потребуется – с привлечением родителей, психолога и администрации школы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказала медицинский психолог, кандидат психологический наук, доцент КИПУ им. Ф. Якубова Владислава Ушакова.
"Скрыть это невозможно. На ментальном уровне ощущается напряжение. Видно по лицам, по тому, кто где сидит. В школе задача классного руководителя - разговаривать, наблюдать. Есть учителя, которые говорят: "Пусть дети сами разбираются, я не собираюсь в это вмешиваться". А есть те, кто вмешивается и пытается разрешить конфликт. То есть в первую очередь это реакция учителей, если мы говорим непосредственно о школе", – сказала психолог.
Очень важно при этом, насколько тот или иной учитель и классный руководитель является авторитетом для детей, отмечает Ушакова.
Если авторитет высок, травля может быть затушена, не успев разгореться до угрожающих масштабов. Если справиться не удается и конфликт развивается, то учитель должен привлекать к проблеме школьного психолога, докладывать о происходящем администрации образовательного учреждения и, безусловно, рассказывать о ситуации родителям, подчеркивает эксперт.
"То есть нужно подключить как можно больше людей в эту ситуацию", – акцентирует Ушакова.
Роль родителей в таких случаях тоже велика. Те, чьи дети травят других, после разговора с учителем смогут провести дома нужную профилактическую беседу, а те, чьих детей травят, продемонстрируют обиженному ребенку больше любви, заботы и поддержки.
Это, однако, сценарий, когда отношения в семье нормальны, но, конечно же, так бывает не всегда, добавляет Ушакова. Далеко не каждый ребенок, особенно подросток, поделится своими страхами, если его доверие к родителям на каком-то этапе было утрачено, и он понял, что его эмоции не воспримут серьезно, говорит она. В таких случаях бремя ответственности ложится опять-таки на учителей как наставников.
Но, к сожалению, бывает и наоборот: когда родители узнают о травле ребенка, которая началась по вине учителя, говорит психолог.
"Многие родители говорят о том, что учителя сами провоцируют ту или иную травлю в школе. Каким образом: они могут в третьем лице отозваться об ученике в классе – и это мне рассказал не один родитель, – после чего дети потом начинают травить этого ребенка. Я знаю истории, когда родители узнавали о травле от своих детей. То есть они приходили и рассказывали о том, что такого мальчика или девочку обижают или обсуждают как-то в классе. Они могут не заострять на этом внимания, просто ненавязчиво этим делиться. Если учитель сам провоцирует негативное отношение, то очень важно, чтобы дети рассказывали об этом дома", – сказала Ушакова.
Эксперт также обращает внимание на то, что 13 и 14 лет – это тот период, когда проявления агрессии у детей максимальны.
"Это пик агрессивного поведения и самоагрессии, если говорить о суицидальной тенденции. В этот период подростки пытаются проявить себя, показать свою значимость, утвердиться в коллективе, у кого есть лидерские качества – пытаются подвить другого", – предупреждает Ушакова.
Психолог призывает родителей насторожиться, если ребенок стал дома более агрессивным, если раньше был спокойным и отзывчивым, или, наоборот, замкнутым и малообщительным, если это ему не свойственно. Это может быть признаком того, что в отношениях со сверстниками у него что-то не так и нужно вмешиваться, чтобы предотвратить беду.
Ранее экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева рассказала, как травля в школе формирует судьбу ее участников
.
Читайте также на РИА Новости Крым: