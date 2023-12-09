https://crimea.ria.ru/20231209/rebenka-travyat-v-shkole-kto-dolzhen-razreshat-konflikt-pervym-1133422016.html

Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым

Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым

Не видеть, что какого-то ребенка в классе травят, невозможно, поэтому предотвращать буллинг должны прежде всего учителя. Если потребуется – с привлечением... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T21:19

2023-12-09T21:19

2023-12-09T21:19

радио "спутник в крыму"

общество

дети

психология

совет эксперта

мнения

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Не видеть, что какого-то ребенка в классе травят, невозможно, поэтому предотвращать буллинг должны прежде всего учителя. Если потребуется – с привлечением родителей, психолога и администрации школы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала медицинский психолог, кандидат психологический наук, доцент КИПУ им. Ф. Якубова Владислава Ушакова.Очень важно при этом, насколько тот или иной учитель и классный руководитель является авторитетом для детей, отмечает Ушакова.Если авторитет высок, травля может быть затушена, не успев разгореться до угрожающих масштабов. Если справиться не удается и конфликт развивается, то учитель должен привлекать к проблеме школьного психолога, докладывать о происходящем администрации образовательного учреждения и, безусловно, рассказывать о ситуации родителям, подчеркивает эксперт."То есть нужно подключить как можно больше людей в эту ситуацию", – акцентирует Ушакова.Роль родителей в таких случаях тоже велика. Те, чьи дети травят других, после разговора с учителем смогут провести дома нужную профилактическую беседу, а те, чьих детей травят, продемонстрируют обиженному ребенку больше любви, заботы и поддержки.Это, однако, сценарий, когда отношения в семье нормальны, но, конечно же, так бывает не всегда, добавляет Ушакова. Далеко не каждый ребенок, особенно подросток, поделится своими страхами, если его доверие к родителям на каком-то этапе было утрачено, и он понял, что его эмоции не воспримут серьезно, говорит она. В таких случаях бремя ответственности ложится опять-таки на учителей как наставников.Но, к сожалению, бывает и наоборот: когда родители узнают о травле ребенка, которая началась по вине учителя, говорит психолог.Эксперт также обращает внимание на то, что 13 и 14 лет – это тот период, когда проявления агрессии у детей максимальны."Это пик агрессивного поведения и самоагрессии, если говорить о суицидальной тенденции. В этот период подростки пытаются проявить себя, показать свою значимость, утвердиться в коллективе, у кого есть лидерские качества – пытаются подвить другого", – предупреждает Ушакова.Психолог призывает родителей насторожиться, если ребенок стал дома более агрессивным, если раньше был спокойным и отзывчивым, или, наоборот, замкнутым и малообщительным, если это ему не свойственно. Это может быть признаком того, что в отношениях со сверстниками у него что-то не так и нужно вмешиваться, чтобы предотвратить беду.Ранее экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева рассказала, как травля в школе формирует судьбу ее участников. Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся медиаполицейские - кто они такие и зачем нужныУголовная ответственность не решит проблему буллинга – детский омбудсменСледком занялся инцидентом на детской площадке в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, психология, совет эксперта, мнения, образование в россии