https://crimea.ria.ru/20231028/sledkom-zanyalsya-intsidentom-na-detskoy-ploschadke-v-sevastopole-1132382131.html

Следком занялся инцидентом на детской площадке в Севастополе

Следком занялся инцидентом на детской площадке в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Следком занялся инцидентом на детской площадке в Севастополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту случая на детской площадке в Севастополе с участием подростков и... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T16:39

2023-10-28T16:39

2023-10-28T16:39

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крымский следком

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общество

дети

новости крыма

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту случая на детской площадке в Севастополе с участием подростков и женщины, предположительно совершившей в отношении них противоправные действия. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского следкома.Информация об инциденте ранее появилась в социальных сетях. Подписчики сообщали, что рядом с одной из детских площадок города находилась женщина с предметом, похожим не оружие. Правоохранители начали выяснять подробности случившегося.Накануне Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки, которая под наркозом упала в частной клинике в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенкаБуллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессораТрагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под суд

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, происшествия, общество, дети, новости крыма, закон и право