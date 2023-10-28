https://crimea.ria.ru/20231028/sledkom-zanyalsya-intsidentom-na-detskoy-ploschadke-v-sevastopole-1132382131.html
Следком занялся инцидентом на детской площадке в Севастополе
Следком занялся инцидентом на детской площадке в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Следком занялся инцидентом на детской площадке в Севастополе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту случая на детской площадке в Севастополе с участием подростков и... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T16:39
2023-10-28T16:39
2023-10-28T16:39
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту случая на детской площадке в Севастополе с участием подростков и женщины, предположительно совершившей в отношении них противоправные действия. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского следкома.Информация об инциденте ранее появилась в социальных сетях. Подписчики сообщали, что рядом с одной из детских площадок города находилась женщина с предметом, похожим не оружие. Правоохранители начали выяснять подробности случившегося.Накануне Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки, которая под наркозом упала в частной клинике в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенкаБуллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессораТрагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под суд
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РИА Новости Крым
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, происшествия, общество, дети, новости крыма, закон и право
Следком занялся инцидентом на детской площадке в Севастополе
СК поручил проверить инцидент с подростками и женщиной на детской площадке в Севастополе