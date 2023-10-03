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Трагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под суд
Трагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под суд - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Трагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под суд
В Севастополе бывший директор развлекательного комплекса предстанет перед судом после трагического случая, в результате которого тяжело пострадал шестилетний... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T17:12
2023-10-03T17:12
2023-10-03T17:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший директор развлекательного комплекса предстанет перед судом после трагического случая, в результате которого тяжело пострадал шестилетний ребенок. Подробностями инцидента поделились в региональной прокуратуре и СК.Как выяснило следствие, водный парк развлечений работал без спасательного поста и без спасателей. Обязанности операторов горок и бассейнов здесь выполняли двое несовершеннолетних, которые не были обучены навыкам оказания первой помощи и правилам поведения и пользования аттракционами.Выяснилось, что на территории аквапарка в момент ЧП не было медика на рабочем месте. Реанимировать ребенка удалось врачам бригады скорой помощи.Тем не менее, по информации Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, где проводилось расследование дела, спасенный малыш в результате происшествия не смог вернуться к полноценной жизни.Уголовное дело в отношении экс-директора развлекательного комплекса, допустившего трагедию, уже направлено в Гагаринский районный суд Севастополя с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением.Мужчине вменяется "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Согласно санкциям соответствующей статьи УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на пляже "Омега" утонул 7-летний ребенокКупальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спаслиДвое детей утонули на Кубани
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РИА Новости Крым
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севастополь, крымский следком, прокуратура города севастополя, происшествия, закон и право, суд, общество, новости крыма
Трагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под суд
В Севастополе осудят директора аквапарка за трагедию с 6-летним ребенком в бассейне
17:12 03.10.2023 (обновлено: 17:14 03.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший директор развлекательного комплекса предстанет перед судом после трагического случая, в результате которого тяжело пострадал шестилетний ребенок. Подробностями инцидента поделились в региональной прокуратуре и СК.
Как выяснило следствие, водный парк развлечений работал без спасательного поста и без спасателей. Обязанности операторов горок и бассейнов здесь выполняли двое несовершеннолетних, которые не были обучены навыкам оказания первой помощи и правилам поведения и пользования аттракционами.
"Допущенные нарушения привели к тому, что 24 июля 2022 года 6-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию плавательного бассейна для взрослых, где в отсутствие спасателя-инструктора прыгнул с бортика и утонул. У ребенка наступила клиническая смерть, его тело извлекли из воды другие посетители", – сообщили в прокуратуре Севастополя.
Выяснилось, что на территории аквапарка в момент ЧП не было медика на рабочем месте. Реанимировать ребенка удалось врачам бригады скорой помощи.
Тем не менее, по информации Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, где проводилось расследование дела, спасенный малыш в результате происшествия не смог вернуться к полноценной жизни.
"Его здоровью причинен тяжкий вред, он признан инвалидом I группы, ему показана длительная реабилитация", – отметили в СК.
Уголовное дело в отношении экс-директора развлекательного комплекса, допустившего трагедию, уже направлено в Гагаринский районный суд Севастополя с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением.
Мужчине вменяется "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Согласно санкциям соответствующей статьи УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.
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