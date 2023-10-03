https://crimea.ria.ru/20231003/tragediya-s-rebenkom-v-akvaparke-sevastopolya-direktor-idet-pod-sud-1131825901.html

Трагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под суд

Трагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под суд - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Трагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под суд

В Севастополе бывший директор развлекательного комплекса предстанет перед судом после трагического случая, в результате которого тяжело пострадал шестилетний... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T17:12

2023-10-03T17:12

2023-10-03T17:14

севастополь

крымский следком

прокуратура города севастополя

происшествия

закон и право

суд

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ca7c48e4662ab960a4ff2ec336eef68e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший директор развлекательного комплекса предстанет перед судом после трагического случая, в результате которого тяжело пострадал шестилетний ребенок. Подробностями инцидента поделились в региональной прокуратуре и СК.Как выяснило следствие, водный парк развлечений работал без спасательного поста и без спасателей. Обязанности операторов горок и бассейнов здесь выполняли двое несовершеннолетних, которые не были обучены навыкам оказания первой помощи и правилам поведения и пользования аттракционами.Выяснилось, что на территории аквапарка в момент ЧП не было медика на рабочем месте. Реанимировать ребенка удалось врачам бригады скорой помощи.Тем не менее, по информации Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, где проводилось расследование дела, спасенный малыш в результате происшествия не смог вернуться к полноценной жизни.Уголовное дело в отношении экс-директора развлекательного комплекса, допустившего трагедию, уже направлено в Гагаринский районный суд Севастополя с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением.Мужчине вменяется "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Согласно санкциям соответствующей статьи УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на пляже "Омега" утонул 7-летний ребенокКупальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спаслиДвое детей утонули на Кубани

https://crimea.ria.ru/20220704/trekhletniy-rebenok-utonul-v-basseyne-v-krymu-1123743579.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крымский следком, прокуратура города севастополя, происшествия, закон и право, суд, общество, новости крыма