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Двое детей утонули на Кубани

Двое детей утонули на Кубани - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Двое детей утонули на Кубани

Два ребенка утонули в водоемах Краснодарского края в минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T16:03

2023-06-12T16:03

2023-06-12T16:03

происшествия

кубань

краснодар

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Два ребенка утонули в водоемах Краснодарского края в минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС."Анализ оперативной обстановки показывает, что только за минувшие сутки на водных объектах края погибло два ребенка. Следует отметить, что большинство происшествий с гибелью и травмами на воде происходит при нахождении граждан вблизи воды в нетрезвом состоянии, дети остаются без присмотра и без сопровождения взрослых вблизи водоемов, что несет опасность для их жизни", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным издания "Коммерсант", оба ЧП произошли 11 июня. В первом случае в станице Старолеушковской Павловского района погиб 13-летний мальчик. Он купался в реке Челбас и пропал из виду, только спустя 18 минут его вытащили на берег очевидцы. Прибывшие на место происшествия медики 30 минут пытались реанимировать мальчика, но спасти его не удалось.Второй ребенок утонул в Краснодаре в озере Старая Кубань. Из воды его также достал очевидец. По данным издания, погибшему было четыре года.В настоящий момент по факту гибели детей ведутся следственные мероприятия. Уточняется, что дети купались в необорудованных для этого местах.Ранее сообщалось, что в районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Девушку нашли на следующий день, тело молодого человека – спустя три дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дняЧетверо отдыхающих утонули в Крыму, один пропал: СК проводит проверкиПять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС

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краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубань, краснодар, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости