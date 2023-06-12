Рейтинг@Mail.ru
Двое детей утонули на Кубани - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230612/dvoe-detey-utonuli-na-kubani-1129334040.html
Двое детей утонули на Кубани
Двое детей утонули на Кубани - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Двое детей утонули на Кубани
Два ребенка утонули в водоемах Краснодарского края в минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T16:03
2023-06-12T16:03
происшествия
кубань
краснодар
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845037_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b745c4e4b1a5f697b16318b3f3a90383.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Два ребенка утонули в водоемах Краснодарского края в минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС."Анализ оперативной обстановки показывает, что только за минувшие сутки на водных объектах края погибло два ребенка. Следует отметить, что большинство происшествий с гибелью и травмами на воде происходит при нахождении граждан вблизи воды в нетрезвом состоянии, дети остаются без присмотра и без сопровождения взрослых вблизи водоемов, что несет опасность для их жизни", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным издания "Коммерсант", оба ЧП произошли 11 июня. В первом случае в станице Старолеушковской Павловского района погиб 13-летний мальчик. Он купался в реке Челбас и пропал из виду, только спустя 18 минут его вытащили на берег очевидцы. Прибывшие на место происшествия медики 30 минут пытались реанимировать мальчика, но спасти его не удалось.Второй ребенок утонул в Краснодаре в озере Старая Кубань. Из воды его также достал очевидец. По данным издания, погибшему было четыре года.В настоящий момент по факту гибели детей ведутся следственные мероприятия. Уточняется, что дети купались в необорудованных для этого местах.Ранее сообщалось, что в районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Девушку нашли на следующий день, тело молодого человека – спустя три дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дняЧетверо отдыхающих утонули в Крыму, один пропал: СК проводит проверкиПять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС
кубань
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845037_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_fa36b7d4c9f9183caf796d5ce566a2fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кубань, краснодар, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Двое детей утонули на Кубани

МЧС: двое детей 4 и 13 лет утонули в выходные на Кубани

16:03 12.06.2023
 
© PixabyПод водой
Под водой
© Pixaby
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Два ребенка утонули в водоемах Краснодарского края в минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"Анализ оперативной обстановки показывает, что только за минувшие сутки на водных объектах края погибло два ребенка. Следует отметить, что большинство происшествий с гибелью и травмами на воде происходит при нахождении граждан вблизи воды в нетрезвом состоянии, дети остаются без присмотра и без сопровождения взрослых вблизи водоемов, что несет опасность для их жизни", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным издания "Коммерсант", оба ЧП произошли 11 июня. В первом случае в станице Старолеушковской Павловского района погиб 13-летний мальчик. Он купался в реке Челбас и пропал из виду, только спустя 18 минут его вытащили на берег очевидцы. Прибывшие на место происшествия медики 30 минут пытались реанимировать мальчика, но спасти его не удалось.
Второй ребенок утонул в Краснодаре в озере Старая Кубань. Из воды его также достал очевидец. По данным издания, погибшему было четыре года.
В настоящий момент по факту гибели детей ведутся следственные мероприятия. Уточняется, что дети купались в необорудованных для этого местах.
Ранее сообщалось, что в районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Девушку нашли на следующий день, тело молодого человека – спустя три дня.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня
Четверо отдыхающих утонули в Крыму, один пропал: СК проводит проверки
Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС
 
ПроисшествияКубаньКраснодарКраснодарский крайМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07В крымском музее показали одежду русских модниц XIX века
16:38Потери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение
16:22Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
16:03Двое детей утонули на Кубани
15:26Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников
15:12Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области
14:54Российские военные отразили атаки ВСУ
14:34Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони
14:09Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ
13:37Авария оставила без света часть Симферополя
13:27Путин поздравил россиян с Днем России
13:18ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы
13:09Самый высокий и самый пенный флаги: Крым отмечает День России
12:43Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
12:26Как Севастополь отмечает День России
11:36Умер Сильвио Берлускони
11:23Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
10:58Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки
10:46В Херсонской области разбиты пункты дислокации и техника ВСУ
10:27Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня
Лента новостейМолния