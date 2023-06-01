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Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня
Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня
Тело 19-летнего парня, утонувшего три дня назад на Бакальской косе, найдено в четверг днем. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Крыма... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T16:26
2023-06-01T16:49
происшествия
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новости крыма
денис олейник
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Тело 19-летнего парня, утонувшего три дня назад на Бакальской косе, найдено в четверг днем. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.Ранее сообщалось, что в районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения.Для координации поисков был создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовали 25 человек и два плавсредства.Также он уточнил, что соответствующая информация поступила в единую диспетчерскую службу администрации Раздольненского района.Как сообщили в крымском главке СК РФ, на месте работают следователи, процессуальная проверка продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо отдыхающих утонули в Крыму, один пропал: СК проводит проверкиПрокуратура Кубани сообщила подробности гибели людей в мореСильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым, новости крыма, денис олейник, общество, раздольненский район крыма, черное море
Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня

В Крыму на Бакальской косе после трехдневных поисков нашли тело 19-летнего утопленника

16:26 01.06.2023 (обновлено: 16:49 01.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийБакальская коса
Бакальская коса - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Тело 19-летнего парня, утонувшего три дня назад на Бакальской косе, найдено в четверг днем. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.
Ранее сообщалось, что в районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения.
Для координации поисков был создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовали 25 человек и два плавсредства.

"Сегодня, после трехдневных поисков, было найдено тело 19-летнего парня, утонувшего 28 мая на Бакальской косе во время купания в запрещенном месте", - написал Олейник в своем Telegram-канале.

Также он уточнил, что соответствующая информация поступила в единую диспетчерскую службу администрации Раздольненского района.
Как сообщили в крымском главке СК РФ, на месте работают следователи, процессуальная проверка продолжается.
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ПроисшествияКрымНовости КрымаДенис ОлейникОбществоРаздольненский район КрымаЧерное море
 
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