https://crimea.ria.ru/20230601/telo-18-letnego-parnya-nashli-na-bakalskoy-kose-spustya-tri-dnya-1129131997.html

Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня

Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня

Тело 19-летнего парня, утонувшего три дня назад на Бакальской косе, найдено в четверг днем. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Крыма... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T16:26

2023-06-01T16:26

2023-06-01T16:49

происшествия

крым

новости крыма

денис олейник

общество

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Тело 19-летнего парня, утонувшего три дня назад на Бакальской косе, найдено в четверг днем. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.Ранее сообщалось, что в районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения.Для координации поисков был создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовали 25 человек и два плавсредства.Также он уточнил, что соответствующая информация поступила в единую диспетчерскую службу администрации Раздольненского района.Как сообщили в крымском главке СК РФ, на месте работают следователи, процессуальная проверка продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо отдыхающих утонули в Крыму, один пропал: СК проводит проверкиПрокуратура Кубани сообщила подробности гибели людей в мореСильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы

крым

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черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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