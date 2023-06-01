https://crimea.ria.ru/20230601/telo-18-letnego-parnya-nashli-na-bakalskoy-kose-spustya-tri-dnya-1129131997.html
Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня
Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня
Тело 19-летнего парня, утонувшего три дня назад на Бакальской косе, найдено в четверг днем. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Крыма... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T16:26
2023-06-01T16:26
2023-06-01T16:49
происшествия
крым
новости крыма
денис олейник
общество
раздольненский район крыма
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/06/1118040668_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60b445752e9fee0244cccdac892b6676.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Тело 19-летнего парня, утонувшего три дня назад на Бакальской косе, найдено в четверг днем. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.Ранее сообщалось, что в районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения.Для координации поисков был создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовали 25 человек и два плавсредства.Также он уточнил, что соответствующая информация поступила в единую диспетчерскую службу администрации Раздольненского района.Как сообщили в крымском главке СК РФ, на месте работают следователи, процессуальная проверка продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо отдыхающих утонули в Крыму, один пропал: СК проводит проверкиПрокуратура Кубани сообщила подробности гибели людей в мореСильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы
крым
раздольненский район крыма
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/06/1118040668_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_98ac111c4326c42bef323edf93d390c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крым, новости крыма, денис олейник, общество, раздольненский район крыма, черное море
Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня
В Крыму на Бакальской косе после трехдневных поисков нашли тело 19-летнего утопленника
16:26 01.06.2023 (обновлено: 16:49 01.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Тело 19-летнего парня, утонувшего три дня назад на Бакальской косе, найдено в четверг днем. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.
Ранее сообщалось
, что в районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения.
Для координации поисков был создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовали 25 человек и два плавсредства.
"Сегодня, после трехдневных поисков, было найдено тело 19-летнего парня, утонувшего 28 мая на Бакальской косе во время купания в запрещенном месте", - написал Олейник в своем Telegram-канале.
Также он уточнил, что соответствующая информация поступила в единую диспетчерскую службу администрации Раздольненского района.
Как сообщили в крымском главке СК РФ, на месте работают следователи, процессуальная проверка продолжается.
Читайте также на РИА Новости Крым: