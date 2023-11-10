https://crimea.ria.ru/20231110/v-rossii-poyavyatsya-mediapolitseyskie---kto-oni-takie-i-zachem-nuzhny-1132715269.html

В России появятся медиаполицейские - кто они такие и зачем нужны

В России появятся медиаполицейские - кто они такие и зачем нужны - РИА Новости Крым, 10.11.2023

В России появятся медиаполицейские - кто они такие и зачем нужны

Российская академия народного хозяйства и государственного управления открыла программу бакалавриата, по которой к в стране впервые начнут готовить агентов... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T21:52

2023-11-10T21:52

2023-11-10T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российская академия народного хозяйства и государственного управления открыла программу бакалавриата, по которой к в стране впервые начнут готовить агентов национальной медиабезопасности. В чем суть новой профессии в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Лидия Малыгина.Профессия будущегоПо словам Малыгиной, идея возникла благодаря исследованию крупного портала по поиску работы, в рамках которого искусственному интеллекту было предложено составить рейтинг профессий будущего, в которых человек будет сотрудничать с нейросетью. Одна из пяти профессий - медиаполицейский.По ее словам, идею оценили даже за рубежом. При том, что эта программа появилась в РАНХиГС - ее перепечатали ведущие информационные агентства в США, Канаде, Греции и даже на Шри-Ланке. "Кстати, у нас есть пять мест для иностранцев по этой программе", - уточняет гостья эфира.Угрозы национальной безопасностиВ целом задачей таких агентов станет распознавание, предотвращение, нейтрализация и противодействие деструктивным медиапотокам. В частности, отслеживание формирования негативных образов государства, разжигания социальной, межнациональной, религиозной вражды, фальсификации исторической памяти, разрушения национальной идентичности, семейных ценностей, пропаганды криминальных идей и формирования антисоциальных моделей поведения - например, культ насилия или призывы к суицидам, которые часто направлены на подростковую аудиторию - угроз множество.Куда идти работать"Мы уже набрали студентов и с первого сентября ребята приступили к освоению программы бакалавриата, рассчитанной на четыре года. Это дневное обучение, поступающие сдавали ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и дополнительное вступительное испытание профильной направленности - это было эссе на заданную тему", - продолжает гостья эфира.Выпускники программы смогут сотрудничать в Роскомнадзором, работать в силовых ведомствах и не только. Курс рассчитан также на будущих руководителей пресс-служб оборонных предприятий, пресс-секретарей министерств, руководителей государственных средств массовой информации. Всем этим людям подготовка в области национальной безопасности необходима, убеждены в вузе.Ранее крымскую молодежь призвали в киберволонтеры. Специалисты Дома молодежи выявляют в интернете "носителей деструктивных взглядов и деструктивных течений". Профилактикой правонарушений среди молодежи также занимается Координационный центр в Крымском федеральном университете. Слушателям рассказывают, как распознать признаки деструктивного поведения и как с ними бороться.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвечать за экстремизм в интернете должны соцсети - экспертРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьКак в России будут бороться с буллингом

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, интернет, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, образование в крыму и севастополе, мнения, лидия малыгина