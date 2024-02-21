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Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом

Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом

В селе Малый Маяк под Алуштой ликвидируют пожар в двухэтажном жилом доме, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T12:55

2024-02-21T12:55

2024-02-21T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк под Алуштой ликвидируют пожар в двухэтажном жилом доме, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Сообщение о возгорании поступило службу спасения в 11:19. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, огонь охватил кровлю частного дома.По предварительной информации, площадь пожара составляет 150 квадратных метров, пострадавших и эвакуированных нет.В ликвидации последствий происшествия задействованы 22 человека и семь единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома Пожар произошел в общежитии Симферополя3500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожар

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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