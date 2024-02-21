https://crimea.ria.ru/20240221/pozhar-v-alushte--ogon-okhvatil-dvukhetazhnyy-zhiloy-dom-1135123794.html
Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом
Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом
В селе Малый Маяк под Алуштой ликвидируют пожар в двухэтажном жилом доме, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T12:55
2024-02-21T12:55
2024-02-21T13:25
крым
алушта
новости крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
пожар
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/15/1135123504_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_14b6c8768e6495f417d63bb643159c4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк под Алуштой ликвидируют пожар в двухэтажном жилом доме, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Сообщение о возгорании поступило службу спасения в 11:19. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, огонь охватил кровлю частного дома.По предварительной информации, площадь пожара составляет 150 квадратных метров, пострадавших и эвакуированных нет.В ликвидации последствий происшествия задействованы 22 человека и семь единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома Пожар произошел в общежитии Симферополя3500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожар
крым
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/15/1135123504_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5a2d71d6d87abdfaf4305f7c8fe84763.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алушта, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар, безопасность
Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом
В селе Малый Маяк под Алуштой произошел пожар в двухэтажном жилом доме
12:55 21.02.2024 (обновлено: 13:25 21.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк под Алуштой ликвидируют пожар в двухэтажном жилом доме, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило службу спасения в 11:19. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, огонь охватил кровлю частного дома.
"Звеном газодымозащитной службы проводится разведка помещений. В связи с высокой горючей нагрузкой и расположением места пожара в безводном районе организован дополнительный подвоз воды. Угрозы распространения огня нет", - говорится в ТГ-канале ведомства.
По предварительной информации, площадь пожара составляет 150 квадратных метров, пострадавших и эвакуированных нет.
В ликвидации последствий происшествия задействованы 22 человека и семь единиц техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: