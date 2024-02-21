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Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом
Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом
В селе Малый Маяк под Алуштой ликвидируют пожар в двухэтажном жилом доме, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк под Алуштой ликвидируют пожар в двухэтажном жилом доме, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Сообщение о возгорании поступило службу спасения в 11:19. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, огонь охватил кровлю частного дома.По предварительной информации, площадь пожара составляет 150 квадратных метров, пострадавших и эвакуированных нет.В ликвидации последствий происшествия задействованы 22 человека и семь единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома Пожар произошел в общежитии Симферополя3500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожар
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Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом

В селе Малый Маяк под Алуштой произошел пожар в двухэтажном жилом доме

12:55 21.02.2024 (обновлено: 13:25 21.02.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Алуште
Пожар в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк под Алуштой ликвидируют пожар в двухэтажном жилом доме, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило службу спасения в 11:19. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, огонь охватил кровлю частного дома.

"Звеном газодымозащитной службы проводится разведка помещений. В связи с высокой горючей нагрузкой и расположением места пожара в безводном районе организован дополнительный подвоз воды. Угрозы распространения огня нет", - говорится в ТГ-канале ведомства.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 150 квадратных метров, пострадавших и эвакуированных нет.
В ликвидации последствий происшествия задействованы 22 человека и семь единиц техники.
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