https://crimea.ria.ru/20240919/vremennoe-otklyuchenie-sveta-v-sevastopole-v-chetverg-spisok-adresov-1140443076.html
Временное отключение света в Севастополе в четверг: список адресов
Временное отключение света в Севастополе в четверг: список адресов - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Временное отключение света в Севастополе в четверг: список адресов
Жители ряда районов Севастополя останутся без света в четверг. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T07:39
2024-09-19T07:39
2024-09-19T07:39
севастополь
севастопольэнерго
новости
электричество
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025689_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_595082a301b64de922ecb7fb041f6964.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Жители ряда районов Севастополя останутся без света в четверг. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".В связи с плановыми ремонтными работами с 08:00 до 16:00 свет отключат в бухте Омега, ул. Героев Сталинграда, ул. Генерала Коломийца, ул. Маршала Геловани, на Балке Сарандинаки – СТ "Мечта", ТСН СНТ "УПТК".С 08:00 до 17:00 временно отключат электричество в некоторых домах поселка Андреевка (ул. Приусадебная, ул. Объездная).С 09:00 до 12:00 без света будут несколько домов по улице Михайловская.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат электричество в ряде домовладений СНТ "Сапун-Гора" и по адресам: ул. Лейтенанта Миронова, ул. Александры Федоринчик, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Муссы Гореева, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Евгении Захаровой, ул. Льва Морозова.Обесточены будут также некоторые потребители по адресам: ул. Ильи Юткевича, ул. Командира Малахова, ул. Летчицы Литвиновой, пер. Берманский, ул. 51-й Армии, ул. Летчицы Себровой, ул. Полковника Закуренкова, ул. Летчицы Бершанской, ул. Евгении Захаровой, ул. Подполковника Бондаря, ул. Павла Елисова, ул. Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, ул. Летчицы Е. Бершанской, пер. Кирьянова.Временно без электричества в четверг будут: ул. Каменная, пер. 2-й Извилистый, СНТ "Металлист", ул. 2-я Караньская, СНТ "Корабел", ул. Виноделов, ул. Голицынская, СНТ "Вагонник", СНТ "Овощевод", пер. 1-й Огородный, ул. Новоземельная, ул. Евгения Алисова, СНТ "Таврия".Будут обесточены несколько адресов села Орлиное (ул. Ласпинская, пер. Трактористов) и поселка Кача (ул. Авиаторов,ул. Якова Смушкевича).Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025689_142:0:1280:853_1920x0_80_0_0_21e4ac7c13ffed3997e226575f2f0dc1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, севастопольэнерго, новости, электричество, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
Временное отключение света в Севастополе в четверг: список адресов
Подачу электроэнергии в ряде районов Севастополя временно приостановят в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Жители ряда районов Севастополя останутся без света в четверг. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".
"Для выполнения неотложных работ 19 сентября временно будет ограничена подача электроэнергии", – говорится в сообщении Telegram-канала предприятия.
В связи с плановыми ремонтными работами с 08:00 до 16:00 свет отключат в бухте Омега, ул. Героев Сталинграда, ул. Генерала Коломийца, ул. Маршала Геловани, на Балке Сарандинаки – СТ "Мечта", ТСН СНТ "УПТК".
С 08:00 до 17:00 временно отключат электричество в некоторых домах поселка Андреевка (ул. Приусадебная, ул. Объездная).
С 09:00 до 12:00 без света будут несколько домов по улице Михайловская.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат электричество в ряде домовладений СНТ "Сапун-Гора" и по адресам: ул. Лейтенанта Миронова, ул. Александры Федоринчик, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Муссы Гореева, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Евгении Захаровой, ул. Льва Морозова.
Обесточены будут также некоторые потребители по адресам: ул. Ильи Юткевича, ул. Командира Малахова, ул. Летчицы Литвиновой, пер. Берманский, ул. 51-й Армии, ул. Летчицы Себровой, ул. Полковника Закуренкова, ул. Летчицы Бершанской, ул. Евгении Захаровой, ул. Подполковника Бондаря, ул. Павла Елисова, ул. Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, ул. Летчицы Е. Бершанской, пер. Кирьянова.
Временно без электричества в четверг будут: ул. Каменная, пер. 2-й Извилистый, СНТ "Металлист", ул. 2-я Караньская, СНТ "Корабел", ул. Виноделов, ул. Голицынская, СНТ "Вагонник", СНТ "Овощевод", пер. 1-й Огородный, ул. Новоземельная, ул. Евгения Алисова, СНТ "Таврия".
Будут обесточены несколько адресов села Орлиное (ул. Ласпинская, пер. Трактористов) и поселка Кача (ул. Авиаторов,ул. Якова Смушкевича).
Читайте также на РИА Новости Крым: