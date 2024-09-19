https://crimea.ria.ru/20240919/kak-v-krymu-i-sevastopole-trudoustraivayut-studentov-posle-universiteta-1140444505.html

Как в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университета

Как в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университета - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Как в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университета

В Крымских ВУЗах следят за дальнейшим трудоустройством студентов после выпуска, структура образовательных программ подстроена под запрос рынка труда. Об этом в... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T06:08

2024-09-19T06:08

2024-09-19T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крымских ВУЗах следят за дальнейшим трудоустройством студентов после выпуска, структура образовательных программ подстроена под запрос рынка труда. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов.По его словам, особое внимание уделяется практической подготовке.Также в ответ на запрос рынка труда в КФУ открыли новую специальность "Компьютерная безопасность", добавил и. о. ректора."... сегодня уже берут студентов на работу, даже тех, кто обучался на программной инженерии, их тоже берут на работу уже со студенческой скамьи", – отметил он.Такие специалисты, по словам Курьянова, сегодня нужны везде и будут востребованы в дальнейшем."Инженерное образование у нас не является приоритетом, но оно постепенно развивается в Физико-техническом институте, и тесное сотрудничество с заводом "Фиолент" тоже дает свои плоды. Практика организована таким образом, чтобы ребята, которые ее там проходят, нашли свое место на заводе", – подытожил и. о. ректора.Новые специальности появляются и в Севастополе, отметил ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.По словам Нечаева, Севастополь - быстро развивающийся и строящийся город, поэтому в регионе также есть большой спрос на строителей и архитекторов. А еще востребованы специалисты социальных профессий, добавил он."В регионе резкий рост населения, в 2014 году было порядка 350 тысяч населения города, а сейчас около 600, почти вдвое город увеличился. Поэтому больше детей в школах, следовательно, нужно больше учителей. Я думаю, что мы один из крупных на полуострове центров подготовки учителей", – отметил Нечаев.Также, по его словам, в регионе устойчиво не хватает врачей."Бюджетные места, которые сейчас есть в мединституте, – они все финансируются городом, 50 мест ежегодно выделяют за счет городского бюджета. Они все целевики", – уточнил ректор.В Крымском инженерно-педагогическом университет имени Февзи Якубова также предусмотрены целевые места по инженерным специальностям, отметила первый проректор ВУЗа Анжелика Лучинкина.Также в КИПУ в этом году впервые появилась программа "Этническая журналистика", поделилась Лучинкина."У нас есть серьезный запрос по поводу национальных СМИ, по поводу подготовки кадров со знанием языка", – отметила проректор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты из каких стран учатся в вузах Крыма и СевастополяНазван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму"Эти знания нужны моей стране": почему иностранцы едут учиться в Крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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