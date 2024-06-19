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Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму

Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму

Около 800 образовательных кредитов с государственной поддержкой выдано крымчанам на сумму порядка 280 миллионов рублей с июня прошлого года, сообщает... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T13:34

2024-06-19T13:34

2024-06-19T13:34

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Около 800 образовательных кредитов с государственной поддержкой выдано крымчанам на сумму порядка 280 миллионов рублей с июня прошлого года, сообщает пресс-служба РНКБ.В пресс-службе отметили, что доля женщин, которые оформили образовательный кредит с господдержкой, составляет 60%, мужчин – 40%. Возраст самого младшего заемщика – 15 лет, возраст самого старшего заемщика – 55 лет, а средний возраст клиентов, оформивших такой кредит, – 21 год. Средний чек образовательного кредита составил 351 тысячу рублей, а средний срок – 120 месяцев.54% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.В топ образовательных учреждений, на обучение в которых оформляют кредиты, вошли: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; Севастопольский государственный университет; Крымский филиал ФГБОУ ВО "Российский Государственный Университет Правосудия"; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Кубанский государственный Аграрный университет имени И.Т.Трубилина.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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