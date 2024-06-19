Рейтинг@Mail.ru
Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240619/nazvan-sredniy-chek-obrazovatelnogo-kredita-s-gospodderzhkoy-v-krymu-1138211179.html
Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму
Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму
Около 800 образовательных кредитов с государственной поддержкой выдано крымчанам на сумму порядка 280 миллионов рублей с июня прошлого года, сообщает... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T13:34
2024-06-19T13:34
господдержка
образование в крыму и севастополе
новости крыма
крым
кредит
рнкб (пао)
банк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454705_0:276:3067:2001_1920x0_80_0_0_4355913be73cee9bfff2405c8b758a96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Около 800 образовательных кредитов с государственной поддержкой выдано крымчанам на сумму порядка 280 миллионов рублей с июня прошлого года, сообщает пресс-служба РНКБ.В пресс-службе отметили, что доля женщин, которые оформили образовательный кредит с господдержкой, составляет 60%, мужчин – 40%. Возраст самого младшего заемщика – 15 лет, возраст самого старшего заемщика – 55 лет, а средний возраст клиентов, оформивших такой кредит, – 21 год. Средний чек образовательного кредита составил 351 тысячу рублей, а средний срок – 120 месяцев.54% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.В топ образовательных учреждений, на обучение в которых оформляют кредиты, вошли: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; Севастопольский государственный университет; Крымский филиал ФГБОУ ВО "Российский Государственный Университет Правосудия"; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Кубанский государственный Аграрный университет имени И.Т.Трубилина.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454705_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_601076fc288f9716cd188999e83cb9ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
господдержка, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым, кредит, рнкб (пао), банк, новости

Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму

13:34 19.06.2024
 
© РИА Новости КрымДиплом о высшем образования
Диплом о высшем образования - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Около 800 образовательных кредитов с государственной поддержкой выдано крымчанам на сумму порядка 280 миллионов рублей с июня прошлого года, сообщает пресс-служба РНКБ.
В пресс-службе отметили, что доля женщин, которые оформили образовательный кредит с господдержкой, составляет 60%, мужчин – 40%. Возраст самого младшего заемщика – 15 лет, возраст самого старшего заемщика – 55 лет, а средний возраст клиентов, оформивших такой кредит, – 21 год. Средний чек образовательного кредита составил 351 тысячу рублей, а средний срок – 120 месяцев.
54% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.
В топ образовательных учреждений, на обучение в которых оформляют кредиты, вошли: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; Севастопольский государственный университет; Крымский филиал ФГБОУ ВО "Российский Государственный Университет Правосудия"; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Кубанский государственный Аграрный университет имени И.Т.Трубилина.
ГосподдержкаОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрымКредитРНКБ (ПАО)БанкНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание
14:53Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП
14:41ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые
14:27Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек
14:11Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев
13:59"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР
13:52Потери ВСУ растут: украинские войска лишились 1900 боевиков за сутки
13:34Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму
13:21В Севастополе участники СВО смогут получить выплату 1 млн вместо участка
13:06В Крыму на трассе загорелся автобус с пассажирами
12:50Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
12:26Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы
12:14Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии
12:08США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый дом
11:54В Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрации
11:29В Москве после массового отравления людей задержан повар
11:19Аксенов оценил водные запасы Крыма
11:12Гибель паломников из-за жары во время хаджа - что известно о крымчанах
11:04Россия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве
10:45Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты
Лента новостейМолния