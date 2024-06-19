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Студенты из каких стран учатся в вузах Крыма и Севастополя

Студенты из каких стран учатся в вузах Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Студенты из каких стран учатся в вузах Крыма и Севастополя

В вузах Крыма и Севастополя обучаются студенты из более 40 стран. На каких основаниях их принимают в учебные заведения республики, рассказали в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T21:48

2024-06-19T21:48

2024-06-19T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В вузах Крыма и Севастополя обучаются студенты из более 40 стран. На каких основаниях их принимают в учебные заведения республики, рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, в СевГУ также учатся ребята из арабских стран, например, из Сирии, Африки. В прошлом году был студент из Германии. Медицинские специальности в этом вузе Севастополя открылись недавно, поэтому студентов из Индии, Пакситана пока мало.При этом и.о. ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов отмечает, что у них за счет мединститута учатся преимущественно индусы. Также представлены страны юго-восточной Азии, всегда большое количество студентов из Узбекистана, Туркмении.Он объяснил, как в вузы Крыма могут поступить иностранные абитуриенты. Один из вариантов – по квоте Россотрдничества, на основании межправительственных договоров. В таком случае они обучаются за счет средств государственного бюджета. Им выплачивается стипендия независимо от успехов в учебе.Если же это гражданин иностранного государства, который в инициативном порядке хочет обучаться в университетах Крыма, то он имеет право поступать на общих основаниях. Но у него должен быть документ, который приравнивается к российскому аттестату о среднем образовании, либо документ, который свидетельствует о наличии иного высшего профессионального образования.Если иностранный гражданин определен как соотечественник, то он может претендовать на бюджетное место. В другом случае поступает на внебюджетной основе.И. о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев обратил внимание на тенденцию: все больше россиян, которые эмигрировали когда-то за рубеж, из-за отношения там к русскоязычному населению хотят вернуться. И они отправляют своих детей учиться в российские университеты, а потом думают о переезде всей семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму"Эти знания нужны моей стране": почему иностранцы едут учиться в КрымЗаложники западных санкций: как живут иностранные студенты в Крыму

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