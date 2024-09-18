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Главное за день: 18 сентября

Главное за день: 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Главное за день: 18 сентября

Президент России Владимир Путин пояснил, на что направлен указ об установлении штатной численности ВС РФ. Тверская область подверглась атаке дронов, пострадали... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T22:30

2024-09-18T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пояснил, на что направлен указ об установлении штатной численности ВС РФ. Тверская область подверглась атаке дронов, пострадали люди, проводилась эвакуация жителей города Торопец. Также беспилотники были выпущены в сторону Энергодара. В Татарстане пресечена деятельность женской исламистской ячейки, которая распространяла террористическую идеологию. В Москве совершена попытка захвата офисов Wildberries, погибли люди.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Увеличение численности ВС РФ для эффективного применения вооруженияВ России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота. Об этом в ходе совещания по развитию Вооруженных сил в условиях СВО заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, это значит, что в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. Будут созданы бесплотные авиасистемы разных типов. Но для эффективного применения вооружения нужно решить ключевую задачу – обеспечить комплектование вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом. На решение этой задачи и был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности ВС РФ.Атака дронов на Тверскую областьМассированной беспилотной атаке подвергся город Торопец в Тверской области. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест. Позже Власти Тверской области возобновили доступ жителей в город Торопец. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после атаки беспилотников на город Торопец в больницах находятся 13 человек, еще 15 мирных жителей осматривают врачи.Массовая атака беспилотников на ЭнергодарМассовой атаке БПЛА подвергся город Энергодар возле Запорожской АЭС. При этом глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что на данный момент прилетов на территории станции не зафиксировано. Поврежден газовоз на территории заправки, расположенной при въезде в город. Опасность применения противником беспилотников по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС сохраняется.Задержание членов женской исламистской ячейкиДеятельность женской исламистской ячейки пресечена в Татарстане. Ее функционеры распространяли в России идеи создания так называемого всемирного халифата, распространяя террористическую идеологию. Соблюдая все меры конспирации, они проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды жителей России. Следственным подразделением УФСБ РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Попытка захвата офисов Wildberries в МосквеГендиректор и основательница компании Wildberries (WB) Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офисов кампании в Москве группой людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Произошла стрельба, в ходе которой были ранены три человека.Позже Бакальчук сообщила о гибели одного из сотрудников охраны. В Следственном комитете уточнили, что в результате стрельбы пострадали семь человек. От полученных ранений два человека скончались. Возбуждено уголовное дело.Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.

https://crimea.ria.ru/20240918/povestki-v-armiyu-nachali-vruchat-cherez-elektronnyy-reestr-1140446864.html

https://crimea.ria.ru/20240918/retranslyator-yastrebov-ekspert-obyasnil-slova-stoltenberga-po-ukraine-1140436631.html

https://crimea.ria.ru/20240918/ukraina-rekordno-uvelichila-voennyy-byudzhet---chto-eto-oznachaet-1140435921.html

https://crimea.ria.ru/20240918/sledkom-zavel-delo-o-vzyatke-protiv-glavy-avtobronetankovoy-sluzhby-tsvo-1140435322.html

https://crimea.ria.ru/20240918/mogut-li-vzorvatsya-telefony-posle-onlayn-atak-1140446511.html

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