Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240918/glavnoe-za-den-18-sentyabrya-1140451840.html
Главное за день: 18 сентября
Главное за день: 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Главное за день: 18 сентября
Президент России Владимир Путин пояснил, на что направлен указ об установлении штатной численности ВС РФ. Тверская область подверглась атаке дронов, пострадали... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T22:30
2024-09-18T22:40
главное за день
новости
россия
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140450719_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_964f2534d67088e6b478e85b69987eb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пояснил, на что направлен указ об установлении штатной численности ВС РФ. Тверская область подверглась атаке дронов, пострадали люди, проводилась эвакуация жителей города Торопец. Также беспилотники были выпущены в сторону Энергодара. В Татарстане пресечена деятельность женской исламистской ячейки, которая распространяла террористическую идеологию. В Москве совершена попытка захвата офисов Wildberries, погибли люди.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Увеличение численности ВС РФ для эффективного применения вооруженияВ России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота. Об этом в ходе совещания по развитию Вооруженных сил в условиях СВО заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, это значит, что в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. Будут созданы бесплотные авиасистемы разных типов. Но для эффективного применения вооружения нужно решить ключевую задачу – обеспечить комплектование вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом. На решение этой задачи и был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности ВС РФ.Атака дронов на Тверскую областьМассированной беспилотной атаке подвергся город Торопец в Тверской области. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест. Позже Власти Тверской области возобновили доступ жителей в город Торопец. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после атаки беспилотников на город Торопец в больницах находятся 13 человек, еще 15 мирных жителей осматривают врачи.Массовая атака беспилотников на ЭнергодарМассовой атаке БПЛА подвергся город Энергодар возле Запорожской АЭС. При этом глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что на данный момент прилетов на территории станции не зафиксировано. Поврежден газовоз на территории заправки, расположенной при въезде в город. Опасность применения противником беспилотников по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС сохраняется.Задержание членов женской исламистской ячейкиДеятельность женской исламистской ячейки пресечена в Татарстане. Ее функционеры распространяли в России идеи создания так называемого всемирного халифата, распространяя террористическую идеологию. Соблюдая все меры конспирации, они проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды жителей России. Следственным подразделением УФСБ РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Попытка захвата офисов Wildberries в МосквеГендиректор и основательница компании Wildberries (WB) Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офисов кампании в Москве группой людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Произошла стрельба, в ходе которой были ранены три человека.Позже Бакальчук сообщила о гибели одного из сотрудников охраны. В Следственном комитете уточнили, что в результате стрельбы пострадали семь человек. От полученных ранений два человека скончались. Возбуждено уголовное дело.Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.
https://crimea.ria.ru/20240918/povestki-v-armiyu-nachali-vruchat-cherez-elektronnyy-reestr-1140446864.html
https://crimea.ria.ru/20240918/retranslyator-yastrebov-ekspert-obyasnil-slova-stoltenberga-po-ukraine-1140436631.html
https://crimea.ria.ru/20240918/ukraina-rekordno-uvelichila-voennyy-byudzhet---chto-eto-oznachaet-1140435921.html
https://crimea.ria.ru/20240918/sledkom-zavel-delo-o-vzyatke-protiv-glavy-avtobronetankovoy-sluzhby-tsvo-1140435322.html
https://crimea.ria.ru/20240918/mogut-li-vzorvatsya-telefony-posle-onlayn-atak-1140446511.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140450719_424:0:3153:2047_1920x0_80_0_0_baa9bd36fd27b72dd2d1509b36fc7e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 18 сентября

Главные события и заявления среды, 18 сентября

22:30 18.09.2024 (обновлено: 22:40 18.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Вооружённых Сил в условиях СВО
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Вооружённых Сил в условиях СВО
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пояснил, на что направлен указ об установлении штатной численности ВС РФ. Тверская область подверглась атаке дронов, пострадали люди, проводилась эвакуация жителей города Торопец. Также беспилотники были выпущены в сторону Энергодара. В Татарстане пресечена деятельность женской исламистской ячейки, которая распространяла террористическую идеологию. В Москве совершена попытка захвата офисов Wildberries, погибли люди.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Увеличение численности ВС РФ для эффективного применения вооружения

В России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота. Об этом в ходе совещания по развитию Вооруженных сил в условиях СВО заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, это значит, что в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. Будут созданы бесплотные авиасистемы разных типов. Но для эффективного применения вооружения нужно решить ключевую задачу – обеспечить комплектование вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом. На решение этой задачи и был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности ВС РФ.
Военный билет и повестка - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
21:52
Повестки в армию начали вручать через электронный реестр

Атака дронов на Тверскую область

Массированной беспилотной атаке подвергся город Торопец в Тверской области. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест. Позже Власти Тверской области возобновили доступ жителей в город Торопец. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после атаки беспилотников на город Торопец в больницах находятся 13 человек, еще 15 мирных жителей осматривают врачи.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
18:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ретранслятор "ястребов": эксперт объяснил слова Столтенберга по Украине

Массовая атака беспилотников на Энергодар

Массовой атаке БПЛА подвергся город Энергодар возле Запорожской АЭС. При этом глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что на данный момент прилетов на территории станции не зафиксировано. Поврежден газовоз на территории заправки, расположенной при въезде в город. Опасность применения противником беспилотников по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС сохраняется.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
14:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает

Задержание членов женской исламистской ячейки

Деятельность женской исламистской ячейки пресечена в Татарстане. Ее функционеры распространяли в России идеи создания так называемого всемирного халифата, распространяя террористическую идеологию. Соблюдая все меры конспирации, они проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды жителей России. Следственным подразделением УФСБ РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Следственный комитет РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
14:27
Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО

Попытка захвата офисов Wildberries в Москве

Гендиректор и основательница компании Wildberries (WB) Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офисов кампании в Москве группой людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Произошла стрельба, в ходе которой были ранены три человека.
Позже Бакальчук сообщила о гибели одного из сотрудников охраны. В Следственном комитете уточнили, что в результате стрельбы пострадали семь человек. От полученных ранений два человека скончались. Возбуждено уголовное дело.
Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.
Взрыв смартфона
20:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Могут ли взорваться телефоны после онлайн-атак
 
Главное за деньНовостиРоссияРИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Главное за день: 18 сентября
22:15Главные новости Крыма: 18 сентября
21:52Повестки в армию начали вручать через электронный реестр
21:31Часть Симферопольского района на сутки останется без газа
21:07Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню
20:52Что доказывает заявление Столтенберга по Украине – мнение
20:32Повышение численности ВC РФ направлено на оснащение новых военных округов
20:23Могут ли взорваться телефоны после онлайн-атак
20:05Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело
19:42Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане
19:30Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов
19:05Путин: "Крымчане – люди особой закваски"
18:52Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию Палестины
18:39Ретранслятор "ястребов": эксперт объяснил слова Столтенберга по Украине
18:17Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи
18:07Мотоциклист попал под КамАЗ и потом под троллейбус в Севастополе
17:55Клиенты РНКБ могут оплатить топливо на АЗК "АТАН" онлайн, получая кешбэк
17:30Два человека погибли и семеро пострадали при захвате офисов Wildberries
17:22На трассе под Севастополем иномарка сбила девушку на "зебре"
17:05В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС
Лента новостейМолния