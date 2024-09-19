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Тройное счастье: как стать многодетной семьей в Крыму за один день
Тройное счастье: как стать многодетной семьей в Крыму за один день - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Тройное счастье: как стать многодетной семьей в Крыму за один день
Хотели дочку, а стали многодетной семьей. Виктория и Ильгар Мехтиевы в середине сентября стали родителями четырем детям. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T15:43
2024-09-19T15:43
2024-09-19T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Хотели дочку, а стали многодетной семьей. Виктория и Ильгар Мехтиевы в середине сентября стали родителями четырем детям.Виктория родила сразу троих наследников – Давида, Демида и Еву. Еще один сын Максим появился у пары ровно в эти же дни 15 лет назад.Дети появились на свет с помощью кесарева сечения на 36-й неделе беременности, весом по два килограмма, с промежутком в одну минуту.Врачи оценивают и дородовой период, и процесс появления на свет деток Мехтиевых образцово-показательным, несмотря на то, что в операционной при родах присутствовало 12 человек.Всего же, по его словам, в среднем в Центре принимают ежесуточно по 10-15 родов. В этом медицинском учреждении наблюдают и принимают роды у пациенток со всего Крыма, у которых сложности с вынашиванием или родоразрешением. Многоплодные беременности – тоже особый случай.Как сказал Кондратюк, в этом году это уже для Центра вторая тройня. А вообще за весь период существования Перинатального центра здесь на свет появились 1470 двоен и 30 троен.Все трое деток после родов жили в палате вместе с мамой, и она уже успела разобраться в характерах малышей.А папа благодарит всех врачей и не может сдержать скупых мужских слез: теперь он гордо и ответственно будет нести звание главы многодетного семейства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроятВ российских школах и детсадах будут проводить выездные медосмотрыДетская смертность в России снизилась вдвое – Путин
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Тройное счастье: как стать многодетной семьей в Крыму за один день
В крымском Перинатальном центре врачи помогли родиться второй тройне за год
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Хотели дочку, а стали многодетной семьей. Виктория и Ильгар Мехтиевы в середине сентября стали родителями четырем детям.
Виктория родила сразу троих наследников – Давида, Демида и Еву. Еще один сын Максим появился у пары ровно в эти же дни 15 лет назад.
"Это удивительная пара, которые родили тройню ровно через 15 лет от момента после своих первых родов. У них первый ребенок родился в середине сентября, и эти детки родились 10 сентября", - рассказывает заведующая стимуляционно-тренинговым центром Перинатального центра РКБ им. Н. А. Семашко профессор Татьяна Бабич.
Дети появились на свет с помощью кесарева сечения на 36-й неделе беременности, весом по два килограмма, с промежутком в одну минуту.
Врачи оценивают и дородовой период, и процесс появления на свет деток Мехтиевых образцово-показательным, несмотря на то, что в операционной при родах присутствовало 12 человек.
"Частота многоплодной беременности во всем мире растет и в среднем составляет от 4 до 30 на тысячу родов. Многоплодная беременность является фактором риска различных перинатальных осложнений, поэтому такую беременность мы считаем патологической", - объяснил заведующий Перинатальным центром Денис Кондратюк.
Всего же, по его словам, в среднем в Центре принимают ежесуточно по 10-15 родов. В этом медицинском учреждении наблюдают и принимают роды у пациенток со всего Крыма, у которых сложности с вынашиванием или родоразрешением. Многоплодные беременности – тоже особый случай.
Как сказал Кондратюк, в этом году это уже для Центра вторая тройня. А вообще за весь период существования Перинатального центра здесь на свет появились 1470 двоен и 30 троен.
Все трое деток после родов жили в палате вместе с мамой, и она уже успела разобраться в характерах малышей.
"Они разные: один все время голодный, второй у нас мудрец, у него взгляд осознанный, он будет ждать всех, пока покушают. Ну а девочка - с характером. Она понимает, что она теперь тут главная", - шутит мамочка Виктория.
А папа благодарит всех врачей и не может сдержать скупых мужских слез: теперь он гордо и ответственно будет нести звание главы многодетного семейства.
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