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Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин
Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин
Детская смертность в России снизилась вдвое за десять лет, в том числе среди младенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках открытия новых... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T18:58
2023-11-28T19:01
владимир путин (политик)
михаил мурашко
минздрав рф
дети
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Детская смертность в России снизилась вдвое за десять лет, в том числе среди младенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках открытия новых объектов здравоохранения в регионах.По данным министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, этот показатель стремительно улучшается: в 2023 году по сравнению с предыдущим младенческая смертность снизилась на 7% и достигла исторического минимума. Также снизилась смертность детей до 18 лет – на 4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощиСмертность в Крыму в январе-феврале снизилась на 4%На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
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владимир путин (политик), михаил мурашко, минздрав рф, дети, здравоохранение в россии
Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин

Детская смертность в России снизилась вдвое за десять лет – Путин

18:58 28.11.2023 (обновлено: 19:01 28.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму паллиативное отделение на базе Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) открыли летом 2022 года
В Крыму паллиативное отделение на базе Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) открыли летом 2022 года - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Детская смертность в России снизилась вдвое за десять лет, в том числе среди младенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

"За последние десять лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Кстати говоря, и детская смертность – от 0 до 17 лет – также сократилась более чем в два раза. Сейчас данный показатель по младенческой смертности находится на исторически минимальных значениях, да и по детской в целом, я думаю, тоже на исторически минимальных значениях", – сказал президент России.

По данным министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, этот показатель стремительно улучшается: в 2023 году по сравнению с предыдущим младенческая смертность снизилась на 7% и достигла исторического минимума. Также снизилась смертность детей до 18 лет – на 4%.

"Это ежегодные планомерные успехи достигнуты в значительной степени благодаря строительству перинатальных центров. Сегодня мы имеем самый низкий показатель младенческой смертности, в том числе в сельской местности. Что еще более важно, это профилактическое направление: за 10 месяцев года осмотрено 80% детей, все запланированные на 2023 год объемы будут выполнены", – сказал Мурашко.

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Владимир Путин (политик)Михаил МурашкоМинздрав РФдетиЗдравоохранение в России
 
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