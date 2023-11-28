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Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин
Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин
Детская смертность в России снизилась вдвое за десять лет, в том числе среди младенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках открытия новых... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T18:58
2023-11-28T18:58
2023-11-28T19:01
владимир путин (политик)
михаил мурашко
минздрав рф
дети
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Детская смертность в России снизилась вдвое за десять лет, в том числе среди младенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках открытия новых объектов здравоохранения в регионах.По данным министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, этот показатель стремительно улучшается: в 2023 году по сравнению с предыдущим младенческая смертность снизилась на 7% и достигла исторического минимума. Также снизилась смертность детей до 18 лет – на 4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощиСмертность в Крыму в январе-феврале снизилась на 4%На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), михаил мурашко, минздрав рф, дети, здравоохранение в россии
Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин
Детская смертность в России снизилась вдвое за десять лет – Путин
18:58 28.11.2023 (обновлено: 19:01 28.11.2023)