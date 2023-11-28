https://crimea.ria.ru/20231128/detskaya-smertnost-v-rossii-snizilas-vdvoe--putin-1133154946.html

Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин

Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин

Детская смертность в России снизилась вдвое за десять лет, в том числе среди младенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках открытия новых... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T18:58

2023-11-28T18:58

2023-11-28T19:01

владимир путин (политик)

михаил мурашко

минздрав рф

дети

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Детская смертность в России снизилась вдвое за десять лет, в том числе среди младенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках открытия новых объектов здравоохранения в регионах.По данным министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, этот показатель стремительно улучшается: в 2023 году по сравнению с предыдущим младенческая смертность снизилась на 7% и достигла исторического минимума. Также снизилась смертность детей до 18 лет – на 4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощиСмертность в Крыму в январе-феврале снизилась на 4%На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), михаил мурашко, минздрав рф, дети, здравоохранение в россии