https://crimea.ria.ru/20240605/novaya-poliklinika-v-simferopole-za-800-millionov--kogda-dostroyat-1137885798.html

Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроят

Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроят - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроят

Строительство новой поликлиники на улице Балаклавской в Симферополе планируют завершить до конца года, сейчас идут работы на кровле и устройство перегородок... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T19:31

2024-06-05T19:31

2024-06-05T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Строительство новой поликлиники на улице Балаклавской в Симферополе планируют завершить до конца года, сейчас идут работы на кровле и устройство перегородок внутри здания. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава по итогам посещения объекта врио министра здравоохранения Крыма Ольги Растригиной.В новом медучреждении, кроме врачебных кабинетов, появятся лаборатория, дневной стационар на 15 коек, кабинеты здорового образа жизни, медицинской профилактики, функциональной диагностики, неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты. Поликлинику оснастят новым диагностическим оборудованием, в том числе компьютерными и магнитно-резонансными томографами, рентген-кабинетом и флюорографом, а также обеспечат наличие лифта, пандусов и тактильные напольные дорожки для людей с ограниченными возможностями здоровья.Новая поликлиника на 250 посещений в смену станет структурным подразделением Симферопольской городской клинической больницы №7.Проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" предполагает, в частности, завершение в этом году строительства двух поликлиник в Симферополе и начало капремонта трех объектов. Это врачебные амбулатории в селах Чкалово Нижнегорского района и Межводное Черноморского района, а также стоматологическая поликлиника Сакской районной больницы, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проектЕсли в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницахНа новый медицинский центр в Ялте выделят 15 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, крым, здоровье, минздрав крыма, ольга растригина, больница, здравоохранение в крыму и севастополе