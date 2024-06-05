https://crimea.ria.ru/20240605/realizatsiya-natsproektov-v-krymu-chto-budet-sdelano-v-etom-godu-1137874454.html
Реализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом году
Реализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом году - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Реализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом году
В Республике Крым реализуется 13 национальных и 47 региональных проектов. Как развивается республика и что появится в этом году в регионе, рассказал глава РК... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T14:06
2024-06-05T14:06
2024-06-05T14:08
нацпроекты в крыму
крым
сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
нацпроект "чистая вода"
нацпроект "здравоохранение"
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется 13 национальных и 47 региональных проектов. Как развивается республика и что появится в этом году в регионе, рассказал глава РК Сергей Аксенов.Так, до конца года в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в Крыму закупят 94 единицы медицинского оборудования для шести региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, отметил Аксенов.Еще один важный региональный проект – "Чистая вода" предусматривает строительство в этом году водоочистного сооружения в Красноперекопске для повышения качества воды в городе и районе."Выполнение программы "Формирование комфортной городской среды" позволит провести в этом году благоустройство шести общественных территорий в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Симферополе и Ялте", - добавил Аксенов.В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 28 дорог и 25 мостов. Всего за период реализации проекта с 2019 года восстановлено около 1100 километров автодорог регионального значения.Национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы дает крымчанам возможность открыть и развивать свое дело, отметил Аксенов. На сегодня в регионе зарегистрировано более 225 тысяч субъектов МСП и самозанятых.Ярким примером реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" является комплекс работ по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории, добавил глава Крыма.Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, главным критерием оценки нацпроектов должно стать качественное улучшение жизни людей, а не число проведенных мероприятий и объем освоенных средств.Путин также определил национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонтаВ России запустят новый нацпроект "Молодежь и дети"Впервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублей
https://crimea.ria.ru/20240605/ekotekhnoparki-i-kosy-kak-obespechena-ekologicheskaya-bezopasnost-v-krymu-1137858119.html
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Реализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом году
В Крыму реализуется 13 национальных и 47 региональных проектов – Аксенов
14:06 05.06.2024 (обновлено: 14:08 05.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется 13 национальных и 47 региональных проектов. Как развивается республика и что появится в этом году в регионе, рассказал глава РК Сергей Аксенов.
Так, до конца года в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в Крыму закупят 94 единицы медицинского оборудования для шести региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, отметил Аксенов.
"Проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" предполагает, в частности, завершение в этом году строительства двух поликлиник в Симферополе и начало капремонта трех объектов. Это врачебные амбулатории в селах Чкалово Нижнегорского района и Межводное Черноморского района, а также стоматологическая поликлиника Сакской районной больницы", - указал глава республики.
Еще один важный региональный проект – "Чистая вода" предусматривает строительство в этом году водоочистного сооружения в Красноперекопске для повышения качества воды в городе и районе.
"Выполнение программы "Формирование комфортной городской среды" позволит провести в этом году благоустройство шести общественных территорий в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Симферополе и Ялте", - добавил Аксенов.
В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 28 дорог и 25 мостов. Всего за период реализации проекта с 2019 года восстановлено около 1100 километров автодорог регионального значения.
Национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы дает крымчанам возможность открыть и развивать свое дело, отметил Аксенов. На сегодня в регионе зарегистрировано более 225 тысяч субъектов МСП и самозанятых.
Ярким примером реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" является комплекс работ по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории, добавил глава Крыма.
В рамках нацпроекта "Культура" выполняются капремонты четырех домов культуры в Кировском, Сакском и Черноморском районах, а также зданий Феодосийского музея древностей. Работы планируется завершить до конца года.
Как заявил
ранее президент РФ Владимир Путин, главным критерием оценки нацпроектов должно стать качественное улучшение жизни людей, а не число проведенных мероприятий и объем освоенных средств.
Путин также определил национальными целями
развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.
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