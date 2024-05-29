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Путин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектов
Путин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектов - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Путин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектов
Главным критерием оценки нацпроектов должно стать качественное улучшение жизни людей, а не число проведенных мероприятий и объем освоенных средств. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T17:52
2024-05-29T17:52
2024-05-29T17:52
владимир путин (политик)
нацпроекты в россии
реализация нацпроектов в крыму
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Главным критерием оценки нацпроектов должно стать качественное улучшение жизни людей, а не число проведенных мероприятий и объем освоенных средств. Об этом в ходе заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития заявил президент РФ Владимир Путин.Президент подчеркнул, что фундаментальными задачами, стоящими перед обществом и государством, является сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для реализации способностей и талантов граждан, достижения ими успеха. А также создание комфортной и безопасной среды для жизни, улучшение экологической ситуации в городах и поселках.И добавил, что по этим направлениям до 2030 года и на перспективу до 2036 года установлены конкретные ориентиры и задачи.Российский лидер напомнил, что до конца лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой. Должны быть согласованы между различными ведомствами и уровнями власти, внесены на рассмотрение Совета по стратегическому развитию. В деталях должна быть проработана их финансовая составляющая. Для этого с трех до шести лет был расширен горизонт финансового планирования страны.Путин отметил, что расходы на национальные проекты станут ядром, наиболее весомой частью бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти."Поэтому результат нацпроектов будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а по тому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения", – резюмировал Путин и попросил участников совещания в будущем исходить из этих принципиальных соображений.Президент России Владимир Путин определил национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.Ранее президент РФ призвал чиновников всех уровней брать пример в работе с бойцов СВО, которые сражаются на передовой.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия уверенно смотрит вперед – ПутинБезопасность народов России для меня превыше всего – ПутинВ Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка
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владимир путин (политик), нацпроекты в россии, реализация нацпроектов в крыму, политика, россия, новости
Путин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектов
Путин: нацпроекты будут оценивать по влиянию на жизнь людей, а не освоенным средствам
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Главным критерием оценки нацпроектов должно стать качественное улучшение жизни людей, а не число проведенных мероприятий и объем освоенных средств. Об этом в ходе заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что фундаментальными задачами, стоящими перед обществом и государством, является сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для реализации способностей и талантов граждан, достижения ими успеха. А также создание комфортной и безопасной среды для жизни, улучшение экологической ситуации в городах и поселках.
"В числе национальных целей – повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, новаторских цифровых решений", - перечислил Путин.
И добавил, что по этим направлениям до 2030 года и на перспективу до 2036 года установлены конкретные ориентиры и задачи.
Российский лидер напомнил, что до конца лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой. Должны быть согласованы между различными ведомствами и уровнями власти, внесены на рассмотрение Совета по стратегическому развитию. В деталях должна быть проработана их финансовая составляющая. Для этого с трех до шести лет был расширен горизонт финансового планирования страны.
Путин отметил, что расходы на национальные проекты станут ядром, наиболее весомой частью бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти.
"Поэтому результат нацпроектов будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а по тому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения", – резюмировал Путин и попросил участников совещания в будущем исходить из этих принципиальных соображений.
Президент России Владимир Путин определил национальными целями
развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.
Ранее президент РФ призвал
чиновников всех уровней брать пример в работе с бойцов СВО, которые сражаются на передовой.
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