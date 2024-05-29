https://crimea.ria.ru/20240529/putin-postavil-boytsov-svo-v-primer-chinovnikam-1137696044.html

Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам

Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам

Президент России Владимир Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам и подчеркнул, что все должны работать так, как они работают на линии фронта. Об этом он... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T17:17

2024-05-29T17:17

2024-05-29T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам и подчеркнул, что все должны работать так, как они работают на линии фронта. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Президент призвал собравшихся внимательно проанализировать предложения субъектов Российской Федерации и дополнительно, не формально, а по существу, нацелить министерства на активное привлечение регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых национальных проектов.Глава государства акцентировал, что содержательная работа по достижению национальных целей ведется не в кабинетах, а на местах — в регионах, в городах и поселках страны. Он также поручил составить и скоординировать меду собой новые национальные проекты до конца лета. "Жизнь будет вносить свои коррективы, это естественно, но уже сейчас можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит и ключевым направлением для всех уровней власти", - сказал Путин.Российский лидер подчеркнул: результат нацпроектов будет оцениваться по тому, как достигаются национальные цели развития и насколько реально меняется жизнь людей, а не по тому, какой объем средств освоен.Читайте также на РИА Новости Крым:Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президентВ нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнстваПутин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, общество, новости, россия, нацпроекты в россии, экономика