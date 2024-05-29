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В России запустят новый нацпроект "Молодежь и дети"
В России запустят новый нацпроект "Молодежь и дети" - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В России запустят новый нацпроект "Молодежь и дети"
В России запускают новый национальный проект "Молодежь и дети". Об этом на расширенном заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T19:52
2024-05-29T19:52
2024-05-29T19:52
нацпроекты в россии
дмитрий чернышенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В России запускают новый национальный проект "Молодежь и дети". Об этом на расширенном заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Для привлечения иностранной молодежи и укрепления международного сообщества студентов будет создан отдельный федеральный проект "Россия в мире". Он даст толчок в развитии федеральной территории "Сириус" и позволит увеличить до 500 тысяч количество учащихся-иностранцев. Также планируется вывести на новый уровень мероприятия, связанные с продвижением российских ценностей и популяризацией русского языка за границей.Кроме того, запущена программа поддержки вузов – "Приоритет-2030". Для обучающихся в колледжах будет продолжена реализация федпроекта "Профессионалитет", в рамках которого по поручению президента Владимира Путина к 2028 году будет подготовлено более 1 млн дополнительных специалистов. К 2030 году в проект планируется включить все регионы РФ и создать новые модельные кластеры, уточнили в пресс-службе правительства.Также Дмитрий Чернышенко предложил со следующего года продолжить реализацию отдельных мероприятий нацпроекта "Наука и университеты" в составе госпрограммы научно-технологического развития России.Ранее министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик рассказала, что получить профессию уже во время обучения в школе с этого года смогут ученики в четырех районах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предметКак школьникам Крыма помогают выбрать профессию и поступить в вузПутин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектов
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нацпроекты в россии, дмитрий чернышенко, образование в россии, высшее образование, общество, новости, россия
В России запустят новый нацпроект "Молодежь и дети"
Чернышенко рассказал о ключевых параметрах нового нацпроекта "Молодежи и дети"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В России запускают новый национальный проект "Молодежь и дети". Об этом на расширенном заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"У нашей молодежи должны быть широкие возможности проявить себя и свои таланты, что в свою очередь обеспечит нашу экономику профессионалами, молодыми исследователями. Это будет вклад молодежи в обеспечение лидерства и конкурентоспособности нашей страны", – сказал вице-премьер.
Для привлечения иностранной молодежи и укрепления международного сообщества студентов будет создан отдельный федеральный проект "Россия в мире". Он даст толчок в развитии федеральной территории "Сириус" и позволит увеличить до 500 тысяч количество учащихся-иностранцев. Также планируется вывести на новый уровень мероприятия, связанные с продвижением российских ценностей и популяризацией русского языка за границей.
Кроме того, запущена программа поддержки вузов – "Приоритет-2030". Для обучающихся в колледжах будет продолжена реализация федпроекта "Профессионалитет", в рамках которого по поручению президента Владимира Путина к 2028 году будет подготовлено более 1 млн дополнительных специалистов. К 2030 году в проект планируется включить все регионы РФ и создать новые модельные кластеры, уточнили в пресс-службе правительства.
Также Дмитрий Чернышенко предложил со следующего года продолжить реализацию отдельных мероприятий нацпроекта "Наука и университеты" в составе госпрограммы научно-технологического развития России.
Ранее министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик рассказала
, что получить профессию уже во время обучения в школе с этого года смогут ученики в четырех районах Крыма.
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