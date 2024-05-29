https://crimea.ria.ru/20240529/v-rossii-zapustyat-novyy-natsproekt-molodezh-i-deti-1137699076.html

В России запустят новый нацпроект "Молодежь и дети"

В России запустят новый нацпроект "Молодежь и дети" - РИА Новости Крым, 29.05.2024

В России запустят новый нацпроект "Молодежь и дети"

В России запускают новый национальный проект "Молодежь и дети". Об этом на расширенном заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T19:52

2024-05-29T19:52

2024-05-29T19:52

нацпроекты в россии

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В России запускают новый национальный проект "Молодежь и дети". Об этом на расширенном заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Для привлечения иностранной молодежи и укрепления международного сообщества студентов будет создан отдельный федеральный проект "Россия в мире". Он даст толчок в развитии федеральной территории "Сириус" и позволит увеличить до 500 тысяч количество учащихся-иностранцев. Также планируется вывести на новый уровень мероприятия, связанные с продвижением российских ценностей и популяризацией русского языка за границей.Кроме того, запущена программа поддержки вузов – "Приоритет-2030". Для обучающихся в колледжах будет продолжена реализация федпроекта "Профессионалитет", в рамках которого по поручению президента Владимира Путина к 2028 году будет подготовлено более 1 млн дополнительных специалистов. К 2030 году в проект планируется включить все регионы РФ и создать новые модельные кластеры, уточнили в пресс-службе правительства.Также Дмитрий Чернышенко предложил со следующего года продолжить реализацию отдельных мероприятий нацпроекта "Наука и университеты" в составе госпрограммы научно-технологического развития России.Ранее министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик рассказала, что получить профессию уже во время обучения в школе с этого года смогут ученики в четырех районах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предметКак школьникам Крыма помогают выбрать профессию и поступить в вузПутин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектов

https://crimea.ria.ru/20230829/kak-shkolnitsa-iz-kryma-popala-na-severnyy-polyus--1130996408.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты в россии, дмитрий чернышенко, образование в россии, высшее образование, общество, новости, россия