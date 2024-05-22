https://crimea.ria.ru/20240522/kak-shkolnikam-kryma-pomogayut-vybrat-professiyu-i-postupit-v-vuz-1137492513.html

Как школьникам Крыма помогают выбрать профессию и поступить в вуз

Как школьникам Крыма помогают выбрать профессию и поступить в вуз - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Как школьникам Крыма помогают выбрать профессию и поступить в вуз

РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T17:50

2024-05-22T17:50

2024-05-22T18:05

образование в крыму и севастополе

валентина лаврик

профессия

среднее профессиональное образование в крыму

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Программа предпрофессионального образования в школах Крыма реализуется уже третий год. На начальном этапе в ней участвовали 32 класса по пяти направлениям. Теперь 310 классов по 11 направлениям. Какие перспективы программа дает школьникам, рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.В чем суть программыПрограмма предпрофессионального образования касается учащихся 10-11 классов. В 10 классе есть возможность углубить профильные предметы, которые ребята впоследствии выбирают для поступления в профильные вузы. Подкрепляются знания на курсах по выбору, во время внеурочной деятельности и дополнительным образованием.По словам министра образования РК, программа предпрофессионального образования формирует глубокую мотивацию в получении профессии. Один из ее важных моментов – это сотрудничество с высшими учебными заведениями и с реальным сектором экономики."У нас реализуется взаимодействие с Крымским федеральным университетом им. В. И. Вернадского, Севастопольским государственным университетом и Крымским инженерно-педагогическим университетом, на базе которого третий год работает Академия предпрофессионального образования", – добавила Валентина Лаврик.Академия предпрофессионального образования дает возможность детям, еще обучаясь в школе, увидеть, что такое студенческая жизнь. Занятия проводятся на базе Крымского инженерно-педагогического университета.Самые популярные направленияПо словам министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентины Лаврик, предпрофессиональные классы открывали по направлениям, где имелся дефицит кадров."На сегодня это психолого-педагогическое, медицинское направление, медиа-классы, аграрные, инженерные", - рассказала министр.Консультант отдела общего образования и оценки качества управления общего образования минобраза Анна Супрун уточнила, что есть как немногочисленные классы: один спортивный, два художественных, так и очень массовые.Ведущим направлением в Крыму является туризм и гостеприимство. На базе одного из предприятий создана Академия гостеприимства.Анна Супрун обратила внимание, что проект предпрофессионального образования не ограничивается только крымскими вузами. Одним из ярких примеров является, по ее словам, судостроительный класс, который работает с Санкт-Петербургским морским технологическим университетом при взаимодействии с крымскими университетами: Севастопольским государственным и Крымским инженерно-педагогическим."Это федеральный проект. Всего таких классов в Российской Федерации 43. В этот перечень попала и школа № 12 в Керчи. Она взаимодействует с тремя крупными предприятиями. На сегодня в этом классе обучается 15 человек. Ребята попали в пятерку лучших судостроительных классов РФ", – рассказала Анна Супрун.Валентина Лаврик отметила, что важной третьей стороной процесса предпрофессионального обучения являются работодатели. В этом году Республика Крым заняла первое место в России по сотрудничеству с ними.Как выбрать профильный классМинистр образования Валентина Лаврик рассказала, что каждый четверг в школьном расписании выделен час, где детей знакомят с различными профессиями. Ученики делают свой выбор. Таким образом сформированы классы по Курчатовскому направлению, инженерной направленности."В Симферополе есть два "Кванториума". "Кванториум" – это технопарк, который дает возможность познакомиться с различными процессами, в том числе физическими. Здесь углубленно изучают точные науки. Один из "Кванториумов" сотрудничает с несколькими школами, которые находятся рядом", – добавила Валентина Лаврик.Кроме того, по адресу Гагарина, 18 создан центр выявления талантов детей. Он также является центром олимпиадного движения. В нем установлено уникальное оборудование.Профильные классы сегодня открыты практически во всех муниципалитетах полуострова. Школы определялись в зависимости от материально-технической базы и кадрового состава. Информация о них есть на сайте минобразования РК."Профессиональное обучение предполагает выдачу документа – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Порядка 1400 обучающихся получат документы, которые дают возможность для трудоустройства", – заключила Анна Супрун.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые создадут собственную концепцию развития образованияБесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получитьВ школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности

https://crimea.ria.ru/20240307/v-simferopole-stroyat-tsentr-dlya-obucheniya-detey-voennym-professiyam-1135471542.html

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образование в крыму и севастополе, валентина лаврик, профессия, среднее профессиональное образование в крыму, школа, крым, новости крыма