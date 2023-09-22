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В Крыму впервые создадут собственную концепцию развития образования

В Крыму впервые создадут собственную концепцию развития образования - РИА Новости Крым, 22.09.2023

В Крыму впервые создадут собственную концепцию развития образования

Концепцию развития образования Республики Крым планируют впервые разработать на полуострове. Почему возникла такая идея, и что возьмут за основу, рассказали... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T08:53

2023-09-22T08:53

2023-09-22T08:53

крым

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александр рудяков

общественная палата крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. Концепцию развития образования Республики Крым планируют впервые разработать на полуострове. Почему возникла такая идея, и что возьмут за основу, рассказали гости пресс-центра РИА Новости Крым.Идея концепции развития образования"Я предложил на заседании комиссии Общественной палаты создать концепцию развития образования Республики Крым, которой до сих пор не было. Конечно, с учетом всех образовательных стандартов, законов. В Крыму есть некое своеобразие, которое отличает нас от других регионов. Мы представим такой проект в обозримом будущем", - заявил ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, заместитель председателя Общественной палаты РК Александр Рудяков.Спикер подчеркнул, что проект ни в коем случае не направлен против чего-либо. При его разработке обратят внимание не только на сам процесс обучения, но и на организации, учреждения. Причем важно не впадать в соблазн что-то открыть, закрыть, разъединить, перестроить.Однако, по словам спикера, мир быстро меняется, и хотелось бы, чтобы система образования была консервативна по устройству и инновационна по содержанию, а не наоборот."Я бы начал с того, что смоделировал бы крымского гражданина России, в котором мы сегодня ощущаем потребность, определил бы его качества", - сказал Александр Рудяков и вспомнил, что когда-то давно в Крыму разрабатывали концепцию воспитания. Тогда говорили, что есть обязательные качества для жителя Крыма: патриотизм, жизнестойкость, толерантность.Сегодня, по его словам, к этому еще нужно добавить знание своего предмета, своей профессии, а также конкретные умения и навыки.Разработка концепции развития образования Крыма будет опираться на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).Советское прошлое и будущее образования"ФГОС – это общая методология. Это то, что есть у всех. А в рамках каждого региона есть что-то свое, частное. В данном случае мы говорим о частных методиках, приемах, особенностях, которые нужно использовать для того, чтобы получить гражданина России – жителя данного региона", - поддержала тему первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты РК Анжелика Лучинкина.По ее словам, если бы она участвовала в написании концепции, то вернула бы из советского прошлого приоритет всесторонне развитой личности, поскольку важно определить цель, чего мы хотим достичь.Также Лучинкина считает, что из системы советского образования стоит вернуть единый учебный план для вузов. Это, по ее словам, открывает массу возможностей для студенческой миграции по России.Однако, по словам Рудякова, принципы сегодня остались те же: должно быть твердое знание о мире, его устройстве, и способность на основе этих знаний менять свою трудовую деятельность."Необходимость сегодняшнего дня – непрерывное образование. Сегодня невозможно получить один диплом, одно образование и оставаться на коне всю оставшуюся жизнь. Мир настолько быстро меняется, настолько удваивается, утраивается объем знаний о нем, что без этого просто не обойтись", - заключил Александр Рудяков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условияЧем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном годуУчиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости крыма, александр рудяков, общественная палата крыма